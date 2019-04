Pablo Iglesias: «Si hubiera un incendio en el Congreso, salvaría a Pablo Casado»

Actualizado 03/04/2019 a las 10:54

Pablo Iglesias lo tiene claro. Si hubiera un incendio en el Congreso de los Diputados y tuviera que elegir salvar a Albert Rivera, Pablo Casado o José María Aznar, sería el actual líder del Partido Popular el afortunado en contar con su ayuda. «Si alguno de los tres tuviera que salvarme a mí, me pediría a Aznar, que está muy fuerte y puede llevarme en brazos», matizó. El líder de Podemos se ha sometido esta mañana al juicio de los más pequeños en «Érase una vez... en Moncloa», la sección de «El programa de Ana Rosa» en la que los candidatos a la presidencia del Gobierno son entrevistados por niños. Entre otras cosas, Iglesias ha asegurado que, si hubiera una película sobre su vida el protagonista de la misma podría ser el actor Juan Diego Botto: «Es casi tan guapo como yo». El político, además, reconoció ante los pequeños tener «solo dos pares de zapatos» y ser un gran cocinero: «Me sale muy bien la lubina al horno y también los arroces, aunque no sé hacer paella», concretó.

Las preguntas de la sección infantil de «El Programa de Ana Rosa» no han sido tan sencillas como podría esperarse cuando los interlocutores son niños. Iglesias tuvo que responder sobre el cambio climático, tema sobre el que explicó que pretende lograr que «en España solo haya energías renovables». «Queremos que, para 2040, los coches sean eléctricos y, para ello, hay que hacer una transición energética».

«Juego de Tronos» en Podemos

¿Cómo te sentirías si Irene Montero fuera la presidenta del Gobierno? «Muy feliz. Ahora me toca intentarlo a mí pero, quién sabe qué ocurrirá en el futuro. Irene será buena en cualquier cosa que haga, aunque en esto no soy muy objetivo», recalcó Iglesias. Si alguno de sus hijos decidiera votar al Partido Popular en el futuro, Iglesias no tendría inconveniente o, al menos, eso ha asegurado ante las cámaras: «Les respetaré, porque tendrán que votar a quien quieran libremente».

No se libró Iglesias de rendir cuentas a los niños sobre la crisis interna en su partido. «¿Por qué los de izquierdas reñís tanto entre vosotros?». «Tienes toda la razón, algunas mañanas me pregunto lo mismo porque a veces pasamos más tiempo peleándonos entre nosotros que solucionando problemas». «¿Hay 'Juego de Tronos' en Podemos?», intercedió Ana Rosa Quintana. «Demasiado», zanjó Iglesias.