Las palabras de Fran Rivera sobre la mujer que se suicidó por un vídeo sexual que indignan a la audiencia

La noticia de la muerte de Verónica ha conmocionado a España. La joven de 32 años, empleada de Iveco, se suicidó después de que se difundiera, entre sus compañeros de trabajo, un vídeo sexual protagonizado por ella.

Con su desaparición todavía reciente, «Espejo Público» abordó la tragedia con Fran Rivera, con unas palabras que han escocido entre la audiencia por su poco tacto.

El torero aseguró que la mujer era una víctima de una situación peligrosa, de una viralidad de la que ya ha advertido a su hija mayor. «La base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Y hay una máxima, que yo se la digo a mi hija mayor sobre todo: no se pueden mandar vídeos de ese tipo», aseguró en «Espejo Público».

Sin embargo, sus siguientes palabras indignaron a la audiencia, convirtiendo a Rivera en Trending Topic en Twitter. Le critican, que con la muerte de la joven todavía reciente, pida a las mujeres que no se graben porque los hombres son incapaces de no compartir ese tipo de vídeos.

«No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo», ha reconocido. «A todas las niñas, a todas las mujeres... por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es... ese es un asqueroso y es una sabandija de hombre», concluyó el torero.