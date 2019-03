Actualizado 29/03/2019 a las 13:50

Después de años de gestiones con el equipo de comunicación del Vaticano, Salvados contará con un invitado de lo más inesperado: el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio estará este domingo en Salvados, el programa que presenta Jordi Évole en La Sexta, que ha sido grabado hace justo una semana.

La conversación de Francisco con Évole sorprende no solo por emitirse en una cadena tan marcada a nivel ideológico sino por el hecho de emitirse en plena campañana electoral y a menos de un mes de la cita con las urnas.

El encuentro entre ambos se produjo en las dependencias del Vaticano, un lugar que el Pontífice define como un museo y, añade, que «es aburrido vivir en un museo». El tema de los migrantes y refugiados, uno de los temas que más preocupa al Papa, ocupa buena parte de la entrevista en Salvados, y el Santo Padre no se ahorra críticas a los gobiernos por sus restricciones a la entrada de migrantes en suelo europeo.

El Papa Francisco no rehúye ante Évole temas polémicos como los casos de abusos sexuales cometidos por religiosos, si la iglesia debe pagar el IBI, la mediación del Vaticano en la crisis venezolana, el muro de Donald Trump, la homosexualidad, la desigualdad o la memoria histórica. Sobre este último tema Francisco es muy claro: «una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo a sus muertos escondidos». Sin embargo, sí eludió responder durante la charla a las preguntas del periodista sobre la exhumación de Francisco Franco. «Fue la única pregunta que no quiso contestar. Dijo que ya lo estaba llevando la Secretaria de Estado de El Vaticano y se remitió a ellos», explicó Jordi Évole a Mamen Mendizábal en «Más vale tarde», también en La Sexta.

No serán los únicos titulares que nos dejará el Papa Francisco durante la entrevista, de más de una hora de duración. Un tiempo en el que también habrá espacio para conocer el lado más personal del Papa y para que Francisco y Jordi Évole hablen de lo humano y lo divino.