El Papa Francisco no respondió a Évole sobre la exhumación de Franco

El próximo domingo La Sexta emitirá la entrevista de Jordi Évole al Papa Francisco, una de las citas más esperadas por «Salvados» tras, según ha afirmado la productora del programa, años de gestiones con el equipo de comunicación del Vaticano. La conversación de Francisco con Évole sorprende no solo por emitirse en una cadena tan marcada a nivel ideológico sino por el hecho de emitirse en plena campañana electoral y a menos de un mes de la cita con las urnas. En la entrevista, de la poco se ha visto más que un pequeño avance emitido en el capítulo anterior de «Salvados», el Papa reflexionará junto a Évole sobre los casos de abuso sexual en la Iglesia, el papel de la mujer en El Vaticano, la inmigración o la desigualdad social, entre otros temas de interés.

No obstante, tal y como relató esta semana Jordi Évole en «Más vale tarde», también en La Sexta, el pontífice rehuyó responder durante la charla a las preguntas del periodista sobre la exhumación de Francisco Franco. «Fue la única pregunta que no quiso contestar. Dijo que ya lo estaba llevando la Secretaria de Estado de El Vaticano y se remitió a ellos», explicó el periodista a Mamen Mendizábal. Sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, Évole explicó que «hablamos sobre la cumbre, la insatisfacción de las víctimas...». Del mismo modo, el presentador de «Salvados» señaló que el Papa fue «contundente» con este asunto: «Incluso nos habló de qué podría haber hecho él para que no se le criticara tanto. Dice que todo esto son procesos largos y que la sociedad quiere correr más de lo que la Iglesia puede», subrayó.

La entrevista que La Sexta emitirá el próximo domingo es, a juzgar por el periodista del grupo Atresmedia, «una entrevista para escuchar, para reflexionar. A mí me llegó, con discrepacincias, evidentemente. Ver al Papa hablando de las concertinas de Melilla y manteniendo una de ellas entre las manos, es un momento mágico», concluyó el periodista.

«Salvados» ya cebó la entrevista a Francisco durante el programa del pasado domingo, en el que charló con varios periodistas sobre el tratamiento informativo del «procés» en los medios. «Hemos esperado años para esta entrevista» avanzó el rotulo inicial que daba paso a una de las primeras frases de Évole en El Vaticano. «Se me va ahacer difícil hacer esta entrevista al Papa Francisco, mi madre es seguidora suya y tengo miedo de que me salga mal y se enfade», dice el presentador de «Salvados» al Santo Padre.