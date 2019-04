«Pasapalabra», en peligro: el aclamado concurso de Telecinco podría desaparecer

Actualizado 04/04/2019 a las 00:32

Uno de los programas más exitosos de Telecinco podría tener los días contados en la primera cadena de Mediaset. Se trata de «Pasapalabra», el concurso que presenta Christian Gálvez y cuyo futuro en televisión parece de lo más incierto después de haberse visto inmerso en un problema enrevesado en clave judicial.

Según publica «Expansión», el Tribunal Supremo habría avalado en un auto que Mediaset «debe cesar la emisión» del programa, después de que el citado organismo no haya admitido la mayor parte del recurso Telecinco en el «pleito» que le enfrenta con el grupo audiovisual británico ITV Global Entertainment, propietario de los derechos de «Pasapalabra» y que exige que la cadena deje de emitir el concurso, así como que no utilice «el nombre del programa ni su formato».

Para esclarecer el asunto, hay que retrotraerse hasta septiembre del año 2016. Entonces, la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a ITV Global en el conflicto y «estableció» que Telecinco debía dejar de emitir «Pasapalabra» y abandonar el espacio totalmente. Además, en primera instancia, la Audiencia condenó a Mediaset a pagar a ITV una indemnización de 15 millones, que finalmente fue rebajada a siete tras un primer recurso.

El espacio comenzó a emitirse en España en el año 2000. Empezó en Antena 3, aunque en 2007 pasó a Telecinco. Los problemas entre Mediaset e ITV comenzaron en el momento en que la empresa que dirige Paolo Vasile decidiese rescindir el contrato con el grupo británico, pues este no era propietario de varias de las partes más significativas del programa, como el propio nombre (el original es «The Alphabet Game») o la prueba de «El Rosco».

Después de que ambas recurriesen la resolución definitiva de la Audiencia Provincial, ha sido el Tribunal Supremo el que ha dado la razón parcialmente a ITV. Lo ha hecho después de no admitir gran parte del recurso de Mediaset, y de tener solo en cuenta el punto relativo a la indemnización económica. Desde Mediaset, informa el citado medio, alegan que el grupo británico se ha «enriquecido» gracias a la explotación que Telecinco ha hecho del formato.

A través de un comunicado, Mediaset se ha defendido y ha señalado que la sentencia «no es firme ni ejecutable» hasta el veredicto en firme del Tribunal Supremo, que se prevé que llegue en junio. «El recurso de casación interpuesto por Mediaset España sobre la titularidad del formato de “Pasapalabra” está pendiente de resolución tras ser admitido en parte por el Supremo, frente a la total inadmisión del recurso de ITV ante este mismo tribunal», argumentan desde el grupo audiovisual.

Desde Mediaset, en parte, son optimistas. «Esta revisión de la sentencia de apelación podría significar, incluso, que Mediaset España no tuviera que abonar a ITV indemnización alguna por el uso del formato y título del programa, ya que en su demanda inicial ITV no solicitó el pago de un “royalty hipotético”, única variante indemnizatoria a la que podría haberse acogido, puesto que ITV no tiene la capacidad de explotación por sí misma del formato de “Pasapalabra”, dado que no tiene un canal de televisión en España en el que emitir el programa», sostiene la empresa de Vasile.