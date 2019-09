Actualizado 25/09/2019 a las 21:03

Este miércoles, «Pasapalabra» acogió un nuevo duelo entre Rafa Castaño y Orestes Barbero. En la tarde en el que el bote del programa que presenta Christian Gálvez en Telecinco llegó al millón de euros, ambos concursantes volvieron a medir sus fuerzas, después de que Rafa derrotase en la Silla Azul a María Elena, la aspirante que llegaba dispuesta a derrocar al periodista.

No lo consiguió, por lo que Rafa formó parte en la tarde del miércoles del Equipo Azul, en el que le acompañaron los actores Fernando Guillén Cuervo y Myriam Gallego. En el Naranja, acompañando a Orestes, Gálvez presentó a otros dos intérpretes: Cristina Medina y Fran Perea, que formarán parte de «Pasapalabra» hasta el viernes.

Aunque lo cierto es que Medina, actriz de «La que se avecina», no arrancó en el concurso de Telecinco todo lo bien que hubiera deseado. En el «Una de cuatro», la primera prueba de la tarde –tras la Silla Azul– no acertó a descubrir al malogrado golfista Severiano Ballesteros, presente en el panel, a pesar de que la pista era de lo más intuitiva. «Con siete años comenzó a practicar con un palo de golf en Santander», dijo Gálvez. «¿Al Bano?», respondió la intérprete, de manera errónea, en «Pasapalabra».

Después de «Una de cuatro», llegó el momento de «La pista musical», prueba en la que Medina y Myriam Gallego se enfrentaron para descubrir el nombre de una película. «La marmota Phil predice el tiempo que hará en invierno», comenzó diciendo el presentador. «Vaya, parece que el nombre de la película está casi en la frase», prosiguió. Pese a la doble pista, ninguna de las dos actrices sabían la respuesta.

Después de una nueva indicación, esta vez musical, Gálvez les dio a ambas una pista más. «Capturado en la misma etapa horaria». Pero las intérpretes no caían. «¡La respuesta está casi en la frase!», reiteró el presentador. «¿The Little Frankenstein?», planteó Medina, antes de jugársela con una última respuesta, cuando el presentador dio una nueva pista musical. «¿La marmota azul?», contestó, sin éxito. «No lo sé... no me viene nada», refirió por su parte Gallego, bloqueada.

La respuesta correcta, como no podía ser de otro modo, era «Atrapado en el tiempo», la reconocida película que protagonizaron Bill Murray y Andie MacDowell en los noventa y que ganó un BAFTA a Mejor Guión Original. «¡Jolín, es verdad!», comentó Gallego, en cuanto Gálvez anunció la respuesta. Medina, por su parte, se lo tomó con su humor habitual y fue de lo más sincera. «Pues no lo sabía. No he visto la película ni tengo pensada verla, la verdad», sentenció. Ni Rafa y Orestes, por otro lado, consiguieron hacerse con el bote de «Pasapalabra».