Las peleas del clan Matamoros por entrar en «Gran hermano VIP»

El próximo otoño dará comienzo la sexta edición de «Gran hermano VIP». De momento, no hay ningún concursante confirmado, pero los rumores no cesan para saber quiénes serán los que, como dicen en la promoción, «se atreverán a entrar». Cada vez son más los nombres que suenan para participar en el concurso, y entre ellos está el de uno de los clanes familiares que más ha dado que hablar en las últimas semanas: los Matamoros.

La familia mediática está formada por Kiko Matamoros, su pareja Makoke, y los dos hijos del colaborador de «Sálvame». Tanto Diego Matamoros como Laura Matamoros saben ya moverse por los platós de televisión. De hecho, la propia Laura Matamoros ganó «Gran hermano VIP» y quedó tercera en «Supervivientes», mientras que Diego solo ha acudido a Honduras para visitar a su hermana.

Pero no son los únicos que han aparecido en las quinielas para entrar en el reality. La hija de Kiko Matamoros y Makoke, Anita Matamoros, hace unos días celebró su decimoctavo cumpleaños y ya aparece en entre los posibles concursantes del programa de Telecinco.

Como ya hemos dicho, de momento, no hay ningún famoso confirmado por la cadena para entrar en el concurso, pero algunos de los nombres tienen más posibilidades para entrar que otros. Laura Matamoros, al hacerse con el premio, está descartada para volver a entrar en el reality. Lo mismo sucede con Javier Tudela, hijo de Makoke, que compartió casa con Laura. En cambio, Diego, Makoke, Kiko y Anita —la menor del clan— suenan con fuerza para participar.

De todos ellos, ya uno se ha caído por sus propias palabras: Diego Matamoros ha dicho que no va a entrar en el concurso. A través de un tweet en el que respondía a uno de sus seguidores, ha negado su participación en el concurso, pero no niega que pueda hacerlo en otro momento de su vida. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que Diego no entre en la casa?

Otro año será! 😜 — Diego M. Flores (@Diegomatsv2014) 7 de agosto de 2018

Diego Matamoros ha sabido rentabilizar sus apariciones públicas. Parecía que las peleas con su padre estaban un poco más solucionadas, pero en las últimas semanas se ha vuelto a abrir la caja de los truenos. El hijo de Kiko acudió a «Sábado Deluxe» para contar que su padre cobró parte de la exclusiva de su boda sin haberle preguntado.

Diego, de esta forma, estaría de actualidad, algo importante para llamar la atención de la productora y poder entrar en el concurso. Entonces, ¿por qué dice que no va a entrar? La respuesta está en que todo apuntaría a que otros dos familiares suyos estarían mucho más cerca de cerrar su participación en «GH VIP 6».

En un primer momento, el reality estaba pensado para ser emitido en el mes de enero. Tras la desastrosa edición de «Gran Hermano Revolution», la cadena decidió posponer el formato hasta otoño, por lo que el proceso de producción quedó paralizado. En dicho momento, ya se habían cerrado prácticamente la participación de varios concursantes, entre ellos dos del clan Matamoros.

Makoke y Kiko Matamoros, a «GH VIP»

Hablamos de Kiko Matamoros y Makoke, que serían dos de los que se atreverían a entrar en «Gran Hermano VIP 6». De hecho, el propio Matamoros decidió abandonar «Sálvame» el pasado mes de octubre, cuando todavía estaba en el aire el concurso. Tan solo unos días después de que Kiko abandonara el programa de Telecinco, era su compañero, Kiko Hernández, quién daba la noticia de la participación en el reality. «Dije que entraría Rosa Benito, ella lo negó y fue que sí. Dije que entraría Toño Sanchís, él lo negó y fue que sí. Ahora digo que entran Kiko y Makoke, ellos lo negarán pero en enero, entrarán», decía el colaborador el 18 de octubre, apenas dos semanas después de la salida de Matamoros de «Sálvame».

Lo que ninguno de los dos esperaba fue que la cadena decidiera posponer el concurso hasta otoño. Esto le llevó a quedarse sin trabajo en televisión hasta que volvió a engancharse al programa de las tardes de Telecinco como «defensor de la audiencia». Makoke, de hecho, también se puso a trabajar en compañía de Toñi Moreno como colaboradora de «Viva la vida». Por lo tanto, la pareja probablemente mantenga el acuerdo que cerraron el otoño pasado para entrar en la casa de Guadalix de la Sierra este 2018, y esto habría supuesto que la participación de Diego estuviera en el aire.