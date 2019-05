Polémica conexión en directo con una reportera de Telecinco: «Nicolás Maduro no es un dictador»

Actualizado 01/05/2019 a las 14:40

«¿Me estás preguntando mi onipión sobre si Nicolás Maduro es un dictador?», preguntaba la reportera de Telecinco Esther Yáñez a la colaboradora de Mediaset Cristina Seguí. «Yo creo que no lo es». Así comenzó un tenso enfrentamiento entre ambas en medio de una conexión con Caracas del programa «Cuatro al día».

Con buena parte de los venezolanos en la calle tratando de echar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, y mientras el resto del planeta contiene la respiración a la espera de ver cómo se suceden los acontecimientos en Caracas, la reportera de Mediaset hizo un análisis que no gustó a Cristina Seguí. «Hay mucha gente a favor de que salga [que renuncie] Nicolás Maduro y otra que todavía permanece fiel a Maduro. Hay muchos blancos y negros en el sentido de que es una sociedad muy polarizada», comenzó Yáñez mientras a su espalda se podían ver imágenes de jovenes protestando. «Si me estás preguntando si yo creo que Nicolás Maduro es un dictador o no lo es, mi opinión personal es que no es un dictador».

Para justificar esa afirmación, la reportera de Mediaset empezó a hablar del sistema electoral venezolano: «Aquí se celebran elecciones y hay una masa tremenda de gente que todavía vota por el chavismo. Grave error el de la oposición de no presentarse a las elecciones. La división de la oposición ha ocasionado esa fragmentación que encumbra a Nicolás Maduro», aseguraba, mientras desde el plató de Madrid Cristina Seguí negaba con la cabeza incrédula de lo que escuchaba: «¿Elecciones con garantías democráticas después de haber usurpado todas las estructuras democráticas de Venezuela?», preguntaba desde el plató Seguí.

«Soy periodista, no me corresponde hacer un análisis tan político, si me preguntas por lo que veo, he cubierto las últimas elecciones en los últimos años en Venezuela y he visto un sistema electoral que ha funcionado en lo aparente. Es un sistema electoral completamente automatizado, en eso nos sacan siglos de ventaja a España, aquí no cuentan papeletas, aquí está automatizado... Que luego en las entrañas del consejo nacional electoral hacen patrañas para manipular los votos... Yo no lo puedo saber...», sentenciaba.