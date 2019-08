Una presentadora, obligada a pedir perdón tras comparar a su compañero con un gorila

Actualizado 28/08/2019 a las 13:50

Alex Housden, presentadora de televisión del magazine mañanero en KOCO-TV (filial de la ABC), en la ciudad de Oklahoma, se disculpó con su compañero, el también presentador Jason Hackett. Sucedió a raíz de que un día antes le comparó con un gorila en directo, ante las cámaras. Señaló al copresentador del programa: «Se parece un poco a ti», viendo las imágenes de un gorila, a lo este le respondió: «En cierto modo lo hace, sí».

En un primer momento puede parecer un comentario inocente, pero ante el público es un comportamineto deleznable, teniendo en cuenta que los afroamericanos, en innumerables ocasiones han sido comparados con primates como forma de insulto segregacionista. La presentadora pidió perdón a Hackett entre lágrimas expresando: «Estoy aquí esta mañana porque quiero disculparme, no solo con mi co-presentador, Jason, sino con toda nuestra comunidad», agregando: «Ayer dije algo que fue desconsiderado, inapropiado y lastimé a la gente. Quiero que entiendas cuánto te lastimé»

Housden además dijo que no solo eran compañeros de trabajo, sino también amigos: «Nunca haría nada a propósito para lastimarte. Amo a nuestra comunidad, y quiero que todos sepan desde el fondo de mi corazón: me disculpo por lo que dije. Sé que estuvo mal, y lo siento mucho». Jason Hackett aceptó sus disculpas y confirmó que eran buenos amigos.

La presentadora continuó su discurso: «Lo que dije ayer estuvo mal. Me hirió profundamente a mí y a muchas personas de la comunidad». Esto lo dijo porque nada más pronunciarse sobre el parecido de su compañero con un bebé gorila del zoológico de Oklahoma, la opinión pública se le echó encima. En Twitter tiene varios mensajes en los que los usuarios la llaman «racista», «No aceptamos su disculpa de “por favor no me despidas”. Estamos cansados de las lágrimas de esta señora blanca, después de ser abiertamente racista» o «vergüeza».

Algunos de los comentarios que le dejan los usuarios en Twitter - Twitter

El presentador afectado, visiblemente contrariado, se pronunció al respecto cuando terminó a intervención de su compañera: «Tenemos que entender los estereotipos. Tenemos que entender los antecedentes del otro y las palabras que duelen, las palabras que cortan profundamente. Tenemos que encontrar una manera de reemplazar esas palabras con amor y palabras de afirmación también.