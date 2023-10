'El programa de AR' destapa la visita que no se dará en 'Supervivientes' y que afectará a un concursante

'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) ha avanzado en exclusiva qué concursante de ' Supervivientes ' podría estar a punto de recibir una visita de un ser querido. Patricia Pardo que ha estado como única presentadora del matinal de Telecinco se ha sentado en el sofá de 'El club social' para charlar junto a Alessandro Lecquio, Pepe del Real, Bibiana Fernández, Sandra Aladro e Isa Pantoja de muchos temas, pero como siempre, uno ha copado mayor tiempo que el resto: ' Supervivientes '. Y, justo, sobre el 'reality' han desvelado qué concursante podría vivir próximamente la visita de un familiar.

'El programa de Ana Rosa' estaba tratando las horas previas a la próxima expulsión que tendrá lugar en ' Supervivientes ' esta noche, cuando salió el nombre de Yulen como uno de los posibles candidatos a marcharse a 'Playa Parásito' junto a Marta Peñate . Evidentemente, con el nombre del esgrimista sobre la palestra ha sido imposible no hablar de Anabel Pantoja, con quien ha iniciado una relación durante el concurso. Patricia Pardo ha aprovechado que tenía a Isa Pantoja entre sus colaboradores para preguntarle directamente por el romance de su prima con el deportista.

«Sí me creo la relación, cuando Anabel salga verá lo que pasó con Arelys, le va a molestar, pero no creo que se vaya a romper la relación con Yulen, creo que lo arreglarán», afirmaba Isa Pantoja, que también opinó sobre los momentos de pasión que había vivido la pareja. «No sé cómo han podido llegar hasta ese punto porque allí no tienes ganas de hacer nada», comentaba la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' que afirmaba que con el hambre que se pasa en ' Supervivientes ', la libido bajaba.

Patricia Pardo continuaba interesada en la opinión de Isa Pantoja en cuanto a qué ocurriría si el expulsado de esta noche fuera Yulen y la colaboradora señaló que Anabel Pantoja superaría este palo. «Quiero que se quede por Anabel», empezaba a decir la colaboradora del matinal de Telecinco sobre el esgrimista, que seguidamente vaticinaba lo que ocurriría en el ' reality '. «Si el expulsado es él esta noche, creo que Anabel lo pasará mal los primeros días, remontará y no querrá irse... aunque lo pase mal al principio», manifestaba la colaboradora de ' El programa de Ana Rosa'.

Una visita especial en 'Supervivientes'

En otro orden de cosas, Isa Pantoja desveló en ' El programa de Ana Rosa' la visita que podría recibir Anabel Pantoja en un futuro cercano. Omar Sánchez, expareja de la 'superviviente' fue el primer nombre que se dio en el plató del matinal de Telecinco, pero inmediatamente fue descartado. «A lo mejor la visita eres tú? ¿Tú estabas ya en capilla para ir?«» le preguntó el periodista Pepe del Real a Isa Pantoja, dejando a Isa Pantoja sin saber muy bien qué decir. Finalmente, la colaboradora respondió afirmativamente con un escueto «sí», sin querer más detalles.

No obstante, Isa Pantoja reconoció a Patricia Pardo y al resto de compañeros de 'El programa de Ana Rosa' que la idea de viajar a Honduras le gustaría. «Me encantaría que le podamos hacer una visita, espero que una llamada se pueda hacer pronto», aseguraba la colaboradora que como último detalle también destapó el nombre de la persona que sí que no podría viajar para dar una sorpresa a Anabel Pantoja en ' Supervivientes': «Su madre Merchi no puede ir a visitarla desgraciadamente, a ella le encantaría. Supongo que le hará una llamada».