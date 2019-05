«GH VIP» es el programa que más quejas suscita pero las públicas se llevan las «condenas»

Actualizado 08/05/2019 a las 00:52

«Las organizaciones sociales consideran obsoleto e ineficaz el actual modelo de autorregulación televisiva, tanto por sus criterios de funcionamiento como por su desconocimiento generalizado por parte de los usuarios». La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) empieza así su valoración sobre el último informe anual de la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Autorregulación, que vigila los contenidos televisivos, con especial atención a sus posibles efectos sobre la infancia. Las cadenas tampoco están demasiado satisfechas con el mecanismo, que se inauguró en 2005 por iniciativa de los propios operadores y que la evolución del mercado ha dejado obsoleto.

La buena noticia (o una señal de su insuficiente difusión) es que cada año se reciben menos quejas de los espectadores, que se tramitan a través de la página www.tvinfancia.com. A lo largo de 2018 se presentaron un total de 87 reclamaciones, de las cuales se admitieron a trámite 48, a partir de unos criterios aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El descenso es claro respecto a las 71 protestas valoradas en 2017 y las 114 de 2016.

El Código de Regulación no es del todo inútil, no obstante, ya que cuatro de las 48 reclamaciones estudiadas se consideraron pertinentes. Una de ellas se refería a una pieza publicitaria, de los cinco anuncios «denunciados». El Comité, por cierto, no informa de la publicidad sujeta a debate, como sí hace con los programas que presuntamente incumplen la ley, aunque en ese caso el análisis se deriva a otro organismo diferente, Autocontrol de la Publicidad.

Imágenes explícitas

Las otras tres reclamaciones «aprobadas» correspondían a emisiones de cadenas públicas: un Informativo en Telemadrid en el que se mostraban imágenes explícitas de un asesinato, otro de Aragón TV en el que se veían con demasiada claridad unos niños ahogados y una emisión de «Jara y Sedal», en La 2, con escenas de caza que dieron lugar a la recalificación del programa a la categoría de +12, así como a su reubicación en la parrilla, fuera de la franja de protección reforzada.

El dato contrasta con la «verdadera» preocupación de los espectadores, al menos del pequeño número que tramita sus protestas por la vía oficial. Un año más, Mediaset acaparó el mayor número de reclamaciones (26), seguida de RTVE (7), Atresmedia (6), Forta (2) Ten (1) y Net TV (1). En una clasificación de programas, el líder es «Gran Hermano VIP». Según el tipo de protesta, por último, preocupan sobre todo (61,7% de los casos) los contenidos de los programas, seguidos por los avances de programación (12,5%) y por los mensajes publicitarios (10,4%).

Las plataformas, al margen

Uno de los motivos de insatisfacción del código, que destacan la AUC y las propias cadenas en abierto, las únicas vigiladas, es la falta de obligaciones de las plataformas, que no tienen en cuenta ningún horario protegido en sus emisiones.

Las organizaciones que participantes en la Comisión Mixta de Seguimiento critican asimismo la falta de eficacia del actual sistema de autorregulación y su carácter obsoleto. Echan de menos una instancia independiente que valore las reclamaciones, «de modo que las televisiones dejen de ser juez y parte» y critican la «nula difusión» de la existencia del Código por parte de los operadores, lo que hace que sea prácticamente desconocido como vía de reclamación por la mayoría de los espectadores.

Desde 2015, los contenidos susceptibles de reclamación se clasifican en varias áreas temáticas: violencia, sexo, miedo o angustia, drogas y sustancias tóxicas, discriminación, conductas imitables y lenguaje. El tratamiento recibido, su intensidad, repetición y grado de realismo determinan la calificación por edades.