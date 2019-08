Un programa de Movistar+ se mofa de Ana Frank comparándola con una influencer

Actualizado 28/08/2019 a las 10:32

Nuevo revuelo televisivo a cuenta de los límites del humor. «Las que faltaban», el programa de humor protagonizado por mujeres que emite Movistar+, se encuentra en el centro de la polémica a cuenta de la broma de una de sus colaboradoras, Victoria Martín, que comparó a la víctima del holocausto nazi con una «influencer».

«Me he dado cuenta de que las influencers no empezaron ahora, sino que existieron a lo largo de la historia, con Ana Frank, que es la Marta Carriedo del siglo XX». Para los lectores ajenos al mundo de la influencia en redes sociales, cabe destacar que Marta Carriedo cuenta con una legión de seguidores en Instagram, 576.000 personas visualizan a diario sus contenidos centrados en moda y estilo de vida.

No solo la controvertida frase de Victoria Martín sobre Ana Frank molestó a parte de la audiencia sino que, además, el programa emitió varios montajes de Ana Frank parodiando a la menor e intentando transformarla en una especie de influencer. En una de las imágenes de Frank, de hecho, puede leerse la etiqueta #SundayFunday (traducido como día soleado, día divertido), a lo que Victoria Martín comenta lo siguiente: «Bueno, ahí igual me he pasado por el «sun» (sol) no lo vio mucho Ana Frank». «Habria sido una excelente youtuber, porque ellos siempre tienen un solo libro, igual que Ana Frank tiene El Diario, puede que con prólogo de Paula Echevarría», decía la colaboradora.

Ha sido el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, quien ha denunciado la broma a través de su perfil en Twitter: «¿Qué os parece, chicas? A ellas no lo sñe, pero a mi una basura inmunda. La cruel y miserable banalización del mal».

“¿Qué os parece chicas?”, dice. A ellas no lo sé, pero a mi una basura inmunda.

— Jordi Cañas (@jordi_canyas) August 27, 2019

Los comentarios al respecto no se han hecho esperar y el espacio de Movistar+ ha sido ya calificado de «bazofia» e «impresentable» por no pocos usuarios de la red social. «A mi que sean impresentables no me importa lo que me de verdad me sorprende es que tengan un programa y cobren por serlo..», afirma un tuitero molesto.

Quién es quién en «Las que faltaban»

«Las que faltaban», producido por Globomedia, consta de monólogos, entrevistas, colaboraciones y actuaciones musicales de grupos liderados por mujeres, como Juanita Banana, que firma la sintonía de la cabecera. El espacio emitido en Movistar+ nació con la premisa de «llevar a la tele lo que está ocurriendo en las calles, en las redes sociales, donde cada vez más mujeres se expresan y conectan en clave de comedia», afirmó a ABC la directora del formato, Cristina López García.

Estas son las humoristas del programa:

Thais Villas. Se define como titiritera de tres al cuarto. Sin dejar su papel en «El Intermedio», asegura que ya no tendrá que ir detrás de la gente, sino que ellos van a ir en su busca. Metro sesenta de persona con la inestimable ayuda de tacones de palmo y medio.

Adriana Torrebejano. Cómica, actriz y «algo navajera». Confiesa no olvidarse de contar sus famosos chistes de rubias (algunos la han tachado de machista). Encargada junto a Thais Villas de hacer la entrevista de cada programa.

Susi Caramelo. Este es su primer late night como colaboradora. Confiesa que ha estado diez años en Madrid trabajando de camarera para poder ser cómica.

Nerea Pérez. Humor al natural. ¿Su objetivo? Acabar con los clichés. Trata de explicar lo que pasa a su alrededor a través de la comedia porque afortunadamente para todo el mundo se le dan mejor los chistes que las armas químicas.

Nene. (Juan Carlos Librado). Cómico, actor y lo que se le ponga por delante. «Soy uno más y no voy a ser el saco los golpes. Daré mis opiniones desde mi punto de vista. Esto no es un gallinero», contó a ABC.

Eva Soriano. Tras dejar su trabajo como cajera de Mercadona, se dio cuenta de que lo suyo era la comedia. En 2016 debutó el «Club de la Comedia». Desde 2018 es colaboradora de «Late Motiv» y en «La Resistencia».

Anabel Mua. Humor sin medidas. Se ve como «cómica e influencer de garrafón». Es maquilladora y no puede negar su origen gaditado: «Me gusta el cachondeo y no lo disimulo».

Victoria Martín. Se define como guionista, cómica e «idiota». Una millenial que asegura que en el programa se hablaría de todo; pero que habría que adaptarse a un formato.

Silvia Sparks. Humor sin pelos en la lengua. Avisa a navegantes de que lo suyo es el humor negro. Esudió Filosofía; pero siempre contaba chistes. Se define como «rara, molesta, turbia y orgullosa».