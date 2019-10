La prueba que demostraría el supuesto montaje de «GH VIP»

Actualizado 18/10/2019 a las 13:03

Si a muchos espectadores de Telecinco les sorprendió descubrir que Pol Badía, viejo conocido de Gran Hermano y expareja de Adara, estaba saliendo con el Maestro Joao, que se preparen los escépticos de la relación que ahora copa los vídeos de GH VIP 7, porque vienen curvas.

Y es que ha aparecido en plató el tercero en discordia, Alberto, el supuesto amante del Maestro Joao que ha provocado la ruptura entre el adivino y Pol, a su vez último concursante en sumarse a la experiencia de GH VIP. Los responsables del reality ya se están frotando las manos.

Lo ha hecho en «Mujeres y Hombres y Viceversa», donde reconoció ante Toñi Moreno que aunque no ha tenido «relaciones íntimas» con Joao a nadie le gusta «ser el segundo plato». Aprovechó la ocasión, además, para acusar al luchador de mentir, ya que asegura que conocía su existencia antes de que Jorge Javier Vázquez diera paso a un vídeo en el que el vidente confesaba haberle sido infiel. «Él dice que no pero él sabía que yo existía», ha asegurado el operario de una fábrica de vehículos, que a su vez admite que no supo que Joao tenía otra relación hasta cuatro meses después.

«Tenemos una amistad muy bonita, esto es lo que puedo decir. No voy a entrar en detalles de si estoy o no enamorado de él, pero le voy a esperar fuera. Es una persona encantadora, que me trata muy bien y yo le quiero muchísimo», ha dicho Alberto en el espacio de Cuatro.

Por si fuera poco, Alberto ya había probado suerte en televisión hace años, precisamente en «Mujeres y Hombres y Viceversa», donde se postuló –con el Maestro Joao de acompañante– para conquistar a Jenny, la tronista por aquel entonces. Ha sido en el programa presentado por Toñi Moreno donde ha asegurado que le gustaría entrar en GH VIP, sobre todo porque sigue teniendo esperanzas en salvar su relación: «Hablamos por última vez una semana antes de que entrara a la casa. Le dije que, pasara lo que pasara, le iba a esperar para tomar decisiones sobre nuestra relación».

«Me hace ilusión que hable de mí. Tiene que aclarar las cosas fuera, pero a mí me gustaría que se me declarase y fuese mi novio», añadió. Todo a pesar de que hasta hace una semana Joao no había hablado de su existencia en la casa, que se ha convertido en testigo de sus idas y venids con Pol Badía –al que insta a que le reconquiste pese haberle sido infiel–, de sus declaraciones de amor a Alberto y de esa facilidad tan suya por pasar de la risa al llanto en menos de lo que canta un gallo.

«Me gustaría subir para que él se decantara con quién se quiere quedar», ha explicado Alberto sobre su interés por entrar en GH VIP 7, algo que, según él, necesita para aclarar la compleja situación de este triángulo amoroso. Y por si a Telecinco no le tentaba lo suficiente, siguió probando suerte, en esta ocaisón lanzando un dardo a Pol Badía: «Él solo me conoce por Instagram».

Si los tertulianos de GH VIP ya olían la chamusquina del giro del Maestro Joao en el reality, esto no dejaría de confirmar que, si no es un montaje, es una relación rara donde las haya.