La puñalada de Isabel Pantoja a Omar Montes en «Supervivientes 2019»

Actualizado 06/07/2019 a las 01:34

Omar Montes es uno de los personajes que más ha gustado a la audiencia de «Supervivientes 2019». Es también uno de los principales apoyos de Isabel Pantoja en el concurso, y parecen hacer una pareja perfecta. Ambos se complementaban bastante bien y la convivencia entre ambos era envidiable. O al menos hasta la fecha.

En la gala del pasado jueces, Omar Montes se llevó una dura sorpresa cuando escuchó hablando a Isabel Pantoja a sus espaldas en «Supervivientes». Y no lo hacía especialmente con cariño. El conflicto lo desencadenó Dakota, cuando recordó que Montes se encontraba a punto de llegar a la final sin haber sido nominado por sus compañeros. Para la de Alicante, esto no es justo del todo. Esto provocó el enfado de Montes, que sacó su genio a relucir.

«Parece que como no he salido, no me apoya nadie pero yo sé que la gente me quiere mucho», decía el propio Montes, notablemente molesto. Y es que el cantante y expareja de Chabelita ha tomado una decisión: «El que me diga una cosa y no me guste, ya sabe que tiene la vida mártir», aseguró, dejando claro que se había cansado de haber ofrecido siempre su mejilla derecha.

En el momento en el que se acabó la conversación en público, Dakota e Isabel Pantoja continuaron con la charla en privado, pero fueron captados por los micrófonos de la organización. «No ha venido a cuento ninguno. Me ha dejado planchada», empezaba diciendo la cantante. «Y de la forma que él habla... es que no te deja contestar. No, no, ¡cállate ya! Cállate que te voy a contestar yo. Es que hace un monólogo», le dijo la tonadillera.

Dakota continuó, asegurando que «con él, desde luego, no voy a hablar nunca», un punto de vista que también compartió Pantoja. «Si me habla, le contesto por educación. Que conmigo ha tenido dos detalles hoy feísimos. Y te voy a decir a ti una cosa: ¿quién se cree que es?».

Esto, como no podía ser de otra forma, afectó notablemente al afectado. «Vaya tela», decía Omar. «No me esperaba para nada que Isabel me raje por detrás. De Dakota sí me lo esperaba porque es una "culebri" y raja por detrás. Es lo más veleta que hay aquí», aseguró, provocando de nuevo la reacción de la alicantina. Ella intentó explicar, sin éxito, sus cambios de parecer.

Y es que, la mayoría de concursantes, en especial Mónica Hoyos, sospechaban que Isabel Pantoja se ha dedicado en ir contaminando los oídos del resto de compañeros para ir conduciendo el concurso. Sin embargo, Omar y Dakota lo desmintieron, dejando más todavía en evidencia a la de Alicante, mostrando que sus cambios de actitud son constantes y diarios.

Cansancio arrastrado

No es la primera vez que escuchados estas palabras de boca de Omar Montes. Ya quiso dejar claro que tampoco estaba cómodo con Isabel Pantoja en «Supervivientes». Si la tonadillera ha tenido palabras para Montes, el cantante también se lo ha querido decir a su exsuegra. Hay momentos que me callo pero a veces uno salta. «No me gusta que sea poco agradecida cuando le traigo un pez o que sea mandona. Me dice "vamos a por cangrejos" y acabo yendo yo solo. Después veo actitudes como "me voy a quedar yo con el más grande"», y eso le molesta a Omar.

No es la primera vez que Montes empieza diciendo cosas así. En la anterior gala ya se pudo evidenciar cómo la expareja de Chabelita no estaba conforme con la actitud que estaban llevando tanto Isabel Pantoja como otros compañeros con los restos de comida que dejaba Albert. Mientras que tanto Fabio como Omar no comían nada de lo que este traía, sus compañeras aprovechan las raspas que dejaba el pescador.