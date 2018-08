Reconocen a un pedófilo que se grabó abusando de una menor de dos años por sus manos

Actualizado 17/08/2018 a las 13:25

Era un sábado, como otro cualquiera. Pero sería un día que el agente de policía de Gran Manchester Colin Larkin jamás olvidará. Por la mañana, recibió una llamada de una mujer aterrada, que aseguraba que había encontrado imágenes incidentes de una menor de apenas dos años en el ordenador de su novio. Larkin, al escuchar el testimonio, supo que aquello iba a terminar mal. «Para la persona que contestó la llamada fue claro que esa mujer había visto algo que nadie debería haber visto jamás», afirma el agente en el documental de la BBC, «Las manos que condenaron a un pedófilo (The Hands That Convicted A Paedophile)».

Para esclarecer la situación, dicha mujer visitó la comisaría de Cheadle Heath y, mientras estaba allí, recibió una llamada de su novio. No quería alertarle así que le dijo que regresaría pronto a casa, sin dar demasiados detalles. Aprovechando esos minutos de ventaja, los agentes se prepararon para ir a arrestarlo.

El hombre, identificado como Jeremy Oketch, de 34 años, fue arrestado el 19 de julio de 2014. Estaba desprevenido y asustado por la presencia de la Policía en su casa. «Claramente no sabía lo que nosotros sabíamos», asegura el agente Larkin. «Ver las imágenes fue horrible, pero contarle al padre de la pequeña que fue violada, ha sido una de las peores cosas que he tenido que hacer», añade.

Larkin estaba seguro de que Oketch era quien aparecía en el video abusando de la menor, pero tenía un problema. El agente no podía demostrarlo tan fácilmente ya que no se veía el rostro del agresor; es decir, no tenían pruebas suficientes para garantizar una condena. Jeremy Oketch se negaba a contestar cualquier pregunta que le hicieran los agentes. Los agentes daban crédito a la actitud fría y desalmada del acusado. «Estaba simplemente ahí, sentado, casi aburrido», recuerda el agente Larkin.

No podían verle la cara, pero sí que tenían retratadas sus manos. Por eso, los agentes no dudaron en comparar las del acusado con las que aparecían en el video y ver así si se trataba del mismo. El agente Larkin acudió a la profesora Sue Black, una antropóloga forense del Centro de Anatomía Humana de la Universidad de Dundee, experta en la identificación de las características anatómicas.

Las marcas le incriminaron

«Si tú vas a robar un banco, no te grabas a ti mismo robando el banco. Si tú vas a asesinar a alguien, no te grabas asesinándolo. Pero si vas a abusar de un menor, te filmas a ti mismo cometiendo ese abuso. Parte de eso es para revivir la excitación de las imágenes para el agresor», comenta la profesora.

El trabajo de Sue Black consiste en identificar cicatrices o patrones de color de la piel. «Todas las comparaciones se hacen a ojo. Se trata de ver la diferencia por comparación, como ese juego que solíamos jugar de niños. Tengo esta imagen y tengo esta otra. ¿Qué es lo común y qué es lo diferente?», afirma. «Realmente estás buscando algo que te diga 'él no es'», añade.

Para ello, la profesora Black tomó imágenes de las manos del agresor del video de la violación y las comparó con fotografías de las manos del sospechoso. Así, observó que ambas tenían rasgos comunes, concretamente un pequeño pigmento más oscuro en la uña del dedo anular. Gracias a esto, el 12 de marzo de 2015, Oketch fue sentenciado a 15 años de prisión.