Actualizado 21/06/2019 a las 09:44

David Broncano ha cerrado esta semana «La resistencia» con un invitado no apto para todos los paladares: Pepe Rodríguez. El carismático jurado de «Masterchef» acudió a la entrevista con la intención de promocionar la final del concurso culinario, que tendrá lugar el próximo martes. Sin embargo, lo que hizo fue meterse con uno de sus compañeros de jurado y de rodajes, Jordi Cruz.

Todo comenzó cuando, hablando del restaurante de Rodríguez, El Bohío, el chef les ofreció su establecimiento para organizar con ellos la cena de navidad de «La resistencia». La invitación fue recogida por David Broncano, pero advirtió de que acudirían muchas personas. «Pero tendremos que ir todo el equipo», aseguró el presentador, a lo que el chef le contestó con que daba de comer «hasta 60» personas. Pero que, como solución, podrían acudir «en dos turnos».

Cuando Broncano empezó a preguntar por el número total de integrantes del equipo de «La resistencia», le comentaron que sumaban 72 personas, pero con posibilidad de ser alguno más. «Seguro que hay becarios que están en Granada», afirmó. A lo que aprovechó Pepe Rodríguez para meterse con su compañero de programa. «¿Invitáis a los becarios también? Joe, no sois como Jordi Cruz, esto es otro nivel. Aquí da gusto currar», afirmó.

Todo comenzó cuando, tras un reportaje publicado en El Confidencial, salió a la luz que algunos de los principales restaurantes de España abusaban de las prácticas con becarios. Uno de los cocineros que peor salió parado de la polémica fue Jordi Cruz. «Trabajar en un restaurante de alta cocina es un privilegio; aprendes de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida».

Tal y como desveló después, a los alumnos que tiene en prácticas, todos ellos con convenio con sus centros de formación académica, se les da o una remuneración económica o alojamiento y dietas. «Le damos casa y no una cualquiera, una cerca del restaurante, que se encuentra en la zona alta de Barcelona», aseguraba el chef. Sin embargo, ahora Pepe Rodríguez se ha atrevido a bromear con el tema, lanzando incluso un pequeño ataque a su compañero de cocinas televisivas.

¿Cuánto gana Pepe Rodríguez?

Sobre las preguntas habituales del programa, Pepe Rodríguez reconoce que su vida ha cambiado bastante desde la llegada de «Masterchef» a su vida. Sin embargo, en el terreno sexual, también han cambiado las cosas, pero en el sentido contrario que al económico. «Ahora que tengo pasta follo menos. Mira que relación más interesante», decía el cocinero en «La resistencia».

Aunque no llegó a confesar el montante total que tenía, reconoció vivir rodeado de «sacos» de dinero. Y es que a Pepe Rodríguez no le da vergüenza hablar del tema: «La gente es muy pudorosa cuando le preguntan que cuanto dinero tienen. Eso es algo muy latino, porque la cultura norteamericana no tiene tantos reparos. Yo soy de esa cultura, porque yo estudié en Wisconsin, Luisiana».

Para demostrar que no estaba bromeando, el chef le hizo una entrega para que comprobara el propio Broncano: «Te voy a dar un pequeño dato, hoy ha sido el día del Corpus en Toledo y te he traído la caja del día. Lo multiplicas por 330 días y sacas lo que ingresa el restaurante. Y aquí tienes la propina», le decía mientras le entregaba los importantes fajos de billetes.

Además, aseguró que cobraba en efectivo por su labor en «Masterchef», algo muy cómodo para el cocinero. «Lo que me pagan en televisión me lo pagan en efectivo, con sacos. No lo quería traer todo para no humillarte. He dejado a la niña jugando con un saco de billetes de 500, ya sabes, haciendo montoncitos. Cuando los tienen hasta arriba, lo soplan, lo tiran y vuelven a empezar», afirmó entre risas.

En cambio, en el terreno sexual, Pepe Rodríguez no se siente tan afortunado. «Me quedan diez días para no ser un fantasma. De momento, nada. En junio, cero. Puedes llamar a mi mujer si quieres y no tengo ningún pudor en decirlo. Soy honesto. Si de aquí al 30 no hay, me cago en todo», dijo el cocinero.