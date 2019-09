Roban el bolso a la actriz Agnès Busquets en el centro de Barcelona

Actualizado 05/09/2019 a las 11:15

La actriz Agnès Busquets, conocida por muchos de sus papeles y por ser la imitadora de la reina Letizia en el programa «Polònia» de TV3, ha sido víctima de un robo en el centro de Barcelona. Según explicó la propia intérprete a Twitter, una persona la intentó distraer mientras ella estaba en el interior de su coche para poder robarle el bolso por la otra ventana del vehículo.

M’acaben de fotre el bolso a mallorca/passeig d gràcia. Jo dibs wl cotxe, m’han distret i per l’altra finestra l’han agafat. — Agnès Busquets (@nessbu) September 3, 2019

«Me acaban de robar el bolso en la calle Mallorca con Paseo de Gracia. Yo estaba en el coche, me han distraído y por la otra ventana lo han cogido», publicaba. «He visto cómo se marchaban, les he seguido paseo arriba y he encontrado a una patrulla de la Guardia Urbana», añade.

Dos agentes vestidos de paisano llevaban persiguiendo ya un rato, según relató Agnès Busquets, a los ladrones para intentar pillarlos in fragranti. Finalmente, les detuvieron y pudieron devolverle las pertenencias a la actriz. Además, Busquets aseguró que la Guardia Urbana fue muy «eficiente» y «rápida» en la detención de los ladrones, de quienes no han trascendido edades ni identidad.

El relato de la actriz a través Twitter ha reabierto un debate sobre la seguridad en la ciudad de Barcelona, uno que ya se generó tras el robo de un equipo de «Espejo Público». La mayoría de los usuarios han criticado la inseguridad que se vive en el centro de la ciudad; incluso algunos han señalado a la justicia como responsable.