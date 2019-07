«Los RockCampers», el equipo que logró derrotar a «Los Lobos» en «¡Boom!»

Actualizado 11/07/2019 a las 02:08

«Los Lobos» hicieron historia el pasado lunes, cuando se llevaron en «¡Boom!» el mayor premio de la historia de la televisión: 6.689.700 euros. Aunque semana y media antes, la audiencia del programa de las bombas asistió a un acontecimiento histórico cuando, tras más de 500 programas en el concurso que presenta Juanra Bonet en Antena 3, «Los Lobos» cayeron derrotados a manos de «Los RockCampers», en el segundo de los tres programas especiales que el programa preparó como homenaje al longevísimo equipo. Por segunda vez en el tiempo que llevan en el concurso –también les vencieron «Las Extremis» en otro programa especial– el veterano conjunto formado por Erundino Alonso, Manu Zapata, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos se vio superado por sus rivales, algo inédito en los últimos 26 meses.

Cuando terminó la prueba de la «bomba clasificatoria», «Los RockCampers» sumaron 5.900 puntos, por los 5.200 de «Los Lobos». El equipo cánido, no obstante, no abandonó el concurso, al tratarse de un programa especial, aunque sí que se quedó sin participar en la pelea por el bote del día, por el que lucharon sus rivales, que no obstante, se quedaron a tres aciertos del premio final, de 100.000 euros.

A pesar de que han pasado más de tres años desde que se llevaron el bote de «¡Boom!», «Los RockCampers» son más que conocidos por la audiencia del programa. En él, estuvieron durante 67 tardes hasta que conquistaron su premio final, tras lo que se llevaron 2.326.500 euros después de acertar la última pregunta de la «bomba final», relativa a Platón. Una cantidad que entonces supuso el premio más alto de la historia de la televisión, pero que ya han superado «Los Lobos» (llevan acumulados 2.5254.200 euros) sin haberse llevado todavía el bote del concurso.

Un equipo variopinto... y apasionado del rock

Amigos desde hace varios años, Rubén Calvo, Héctor Miguel, Javi Miralles y Alfredo Mayo son los cuatro integrantes de «Los RockCampers». Los dos primeros son químicos, mientras que Javi es licenciado en Historia del Arte. Alfredo, por su parte, es profesor y un apasionado de la Historia. Todos ellos, además, son apasionados de la música y en concreto del rock.

El nombre del equipo, de hecho, se lo deben al campamento de verano en el que los cuatro trabajan, el «pionero» RockCamp de Sotolengo, en Soria. Se trata del «primer campamento de música rock de España», como se define en su página web oficial. En él han veraneado artistas de la talla de Amaia Romero, ganadora de «Operación Triunfo 2017» y representante de España en Eurovisión hace dos años.

En las 67 tardes que estuvieron en el programa de Bonet, «Los RockCampers» se ganaron el cariño de los espectadores. Con ellos allí, de hecho, el formato superó por primera vez la barrera de los dos millones de televidentes y venció en términos de audiencia a «Pasapalabra». Un liderazgo que consolidaron «Los Lobos», tras dos más de dos años y 505 tardes en el programa de las bombas, han hecho historia.