De Rosa López a Juan Camus: los trapos sucios de «Operación Triunfo»

Rosa López, primera ganadora de «OT», ha sido la última en recordar las penurias que tuvo que pasar a su salida de la conocida academia. Y es que, tras convertirse en la ganadora del formato, con más de cuatro millones de votos a sus espaldas, la artista vivió una dura caída a los infiernos.

Así lo quiso recordar de la mano de Toñi Moreno en su programa de Telemadrid, «Aquellos maravillosos años». En plena gira, una «chavala» de su equipo se acercó a Rosa López preocupada, insistiendo en si se encontraba bien. A pesar de que la cantante le aseguraba que sí, esta mujer continuó insistiendo hasta que consiguió que acudiera un médico.

Este presunto facultativo —del que Rosa López ha llegado a dudar si verdaderamente era médico— le inyectó un líquido «de colorcillo azul y blanco» en el glúteo. «No sé qué coño era eso», recordaba la artista. Desde ese momento, y tras dos conciertos, Rosa López se quedó sin poder actuar. «No es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba», recordaba entre lágrimas.

«A raíz de eso te quitan la voz y desapareces», afirmó. Y es que esos momentos, en los que estuvo a punto de terminar su carrera, fueron de una extrema dificultad. Rosa López no es la primera vez que recuerda este episodio, sino que ya se lo contó a Bertín Osborne en «Mi casa es la tuya». Afirmó que nadie quería operarle las cuerdas vocales y que tuvo que comunicarse con su familia mediante un cuaderno durante ocho meses.

Quien finalmente se atrevió a operarle fue su expareja, Pablo Muñoz, que era médico. Este aseguró que «había muchos intereses creados a su alrededor» y que «sabía lo que tenía desde que la vi por primera vez y sabía que la solución era la cirugía». Durante estos momentos, Rosa López estuvo a punto de tirar la toalla. «Te mentiría si te dijera que no lo pensé. Pensé en dejarlo todo, no sé si es porque no estaba preparada o realmente no me estaba gustando la sensación... Para mí era un pecado pensar eso porque había estado toda la vida luchando. Pensar en abandonar no me lo perdonaba ni yo», le reveló a Bertín Osborne mirándole a los ojos.

Los problemas en Eurovisión 2002

Pero Rosa López no ha sido la única concursante que ha sufrido desde el momento en el que puso un pie fuera de la Academia. Uno de los grandes retos que los concursantes encontraron al salir al exterior fue el de enfrentarse a Eurovisión 2002. RTVE había otorgado a Rosa López el encargo de representar a España con el tema «Europe's living a celebration», pero quería hacerlo junto a sus 15 compañeros de edición.

Sin embargo, el problema que se encontró es que las normas del festival contemplaban un máximo de seis personas sobre el escenario, por lo que tenía que elegir solo a cinco compañeros más para cantar con ella. Esa responsabilidad recaía sobre su cabeza, pero para su sorpresa, aunque escogió a Verónica, la organización se negó en redondo en su petición sin darle más explicaciones.

Durante la gira de conciertos con la que «Operación Triunfo» recorrió España no estuvo tampoco exenta de polémica. Tal y como recordó Geno en «Aquellos maravillosos años», durante el primer concierto llenaron un estadio olímpico, y a cambio recibieron un bocadillo y un refresco, algo inaceptable que no duraron en denunciar desde dentro.

Gisela aseguró que pidió en cuanto tuvo oportunidad la «carta de libertad» para poder continuar con su carrera desvinculada al programa. «Había veces que no teníamos nada y esas ofertas no nos llegaban. Nos engañaban», aseguró. Natalia recordó que, gracias al concurso, «cada uno pudo vivir de lo que soñaba», pero hubo también un lado muy oscuro. «Hay un momento en el que los número no son los que quieren porque ya no sales en la tele y dejas de recibir apoyo», dijo.

Uno de los miembros más críticos con el formato fue Álex Casademunt. El integrante de «Fórmula abierta» aseguró que en el concurso no todos eran iguales. «Claro que había favoritos, se notaba demasiado. A David Bisbal le llevaban preparando su disco un mes y medio, y a mí, que también quería tener una carrera musical en solitario, me metieron en un grupo con un estilo que no me gustaba. Pero tengo claro que me he vendido muchos años y ya no lo voy a hacer más. La música está tan contaminada que a veces es preferible hasta salir». «Lo más duro de la fama repentina es que fue repentina. Cuando escucho la radio pienso que por qué no puedo estar sonando ahí», recuerda Casademunt. El catalán dijo no comprender tampoco la dinámica de las galas: «Que Juan Camus se ventilara a tres o cuatro no lo entendí. No era justo, pero hubiera deseado irme más tarde».

Juan Camus, el díscolo histórico

Y es que el mismo Juan Camus también ha sido muy crítico con el programa que le lanzó a la fama. A pesar de llegar a «ventilarse» a varios concursantes, el compositor de «Mi música es tu voz», junto a Naím Thomas, también ha denunciado estos favoritismos y se ha puesto en contra de la organización del programa en más de una ocasión.

Tras amenazar seriamente con no aparecer en el documental «OT: el reencuentro», Camus decidió acudir con reservas. De hecho, denunció a través de Twitter que supo que se comercializaría el documental, junto a un CD recopilatorio, a través de internet. «Me entero por las redes. Ni idea que iba a ver un CD recopilatorio, DVD, Película... Y esa foto ¿no somos nosotros 16 no?,¿O me equivoco?», afirmaba, algo que llevó a Tinet Rubira a pedirle calma y la promesa de mantenerle informado.

Además, con el regreso de «Operación Triunfo», en 2017, Juan Camus estuvo presente durante los castings, pero desapareció de la lista de concursantes que cantaron durante la gala especial de Navidad, en la que los artistas de «OT 1» compartieron escenario con los de «OT 2017». Esto le llevó pronunciar un duro comentario contra Noemí Galera cuando conmemoró los 17 años de la primera edición.

«Pero qué falsos sois @noegalera, que después de apoyaros en los castings de la nueva edición, invitáis a todos a la gala de Navidad menos a mí "por falta de repertorio". Cómo engañáis a la gente. Menos mal que el espíritu de "OT" va más allá que vuestras zancadillas», respondió con dureza Camus.

Otra de las polémicas en las que Camus se vio envuelto tuvo lugar a tenor de un presunto romance que tuvo con un profesor de la academia de «Operación Triunfo». Alejandro Abad lo confesó en una entrevista en «Sálvame deluxe», dejando ver que estuvo saliendo con un instructor desde antes de empezar el programa y que gracias a ello accedió al concurso.

Aunque públicamente nunca lo ha confirmado, en una entrevista en «Hora punta» se dejó entrever que había algo de verdad detrás de aquellas acusaciones. Todo comenzó cuando reconoció que «Mi música es tu voz» estaba dedicada a «alguien muy especial».«Se dijo que la canción estaba compuesta para una de las personas que os daban clases en la academia», le comentó Javier Cárdenas, a lo que respondió con un «lo confieso, era para Nina», dijo entonces Camus.