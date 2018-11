Ana Rosa Quintana estalla contra un reportero: «¡No me toquéis las narices!»

Actualizado 12/11/2018 a las 11:17

Uno de los reporteros de «El Programa de Ana Rosa» vivió hace pocos días uno de sus momentos más incómodos en el espacio de Telecinco. El periodista, que presentaba un reportaje grabado en Olot (Gerona), en el que informaba de la agresión sexual por parte de un chico de 16 años a seis mujeres, no dudó en definir a algunas de las víctimas, de 60 años, como «ancianas».

La descripción no sentó bien a la presentadora del programa, Ana Rosa Quintana, de 62 años y quien, tras las imágenes, no tardó en pedir paso a Joaquín Prat para protestar ante lo ocurrido. «Respecto al tema de Olot y la ancianidad de las mujeres de 60 años, me imagino que quieres hacer una apreciación», adelantó el copresentador. «No me toquéis las narices más», contestó Ana Rosa girándose hacia las mujeres del público. «Dice mujeres de 60 años, y si yo les digo vosotros gilipollas».

Visiblemente molesta, Ana Rosa Quintana afirmó no darse por aludida ante la salida de tono de su compañero. «Llamar anciana a una mujer de 66 años me parece un poco atrevido. La vida ha evolucionado y la esperanza de vida es mayor», destacó la periodista. «Te ponen la muleta y entras como un miura», dijo entonces Joaquín Prat a la comunicadora. «Podemos hacer un recurso al supremo», bromeó el presentador para quitar hierro al asunto.