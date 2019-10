Actualizado 20/10/2019 a las 18:03

Las rivalidades son cada vez mayores entre los aspirantes de «Gran Hermano VIP». Con El Cejas, Pol Badía y Alba Carrillo como los nominados de la semana, uno de ellos abandonará el próximo jueves la casa de Guadalix de la Sierra, en la que ya solo quedan diez participantes. En ese sentido, Alba todavía no sabe que está en el disparadero, pues desconoce que Estela Grande utilizó el «poder extra» que consiguió en la última gala para salvar al Maestro Joao y meterla a ella en la quema. Se enterará esta noche, en «GH VIP: El debate».

En la residencia de Guadalix, los aspirantes de «GH VIP» se han posicionado en dos bandos. Por un lado está el que parece el favorito de la audiencia: el liderado por Adara Molinero y que también componen Pol, Joao, Estela y desde hace algunos días, Gianmarco Onestini, el italiano de la edición. El otro, por su parte, lo integran Alba Carrillo, El Cejas, Noemí Salazar, Antonio David y Mila Ximénez, a los que habría que sumar a la recientemente expulsada Irene Junquera.

Gianmarco, que hasta hace poco parecía más afín a Alba y compañía, ha decidido cambiarse de lado en las últimas fechas, lo que parece haber enfadado a la propia Carrillo. Este sábado, la joven interceptó al transalpino en un momento de la noche y le sometió a una suerte de tercer grado al respecto de su cambio de tendencia. «Si te intereso como persona, me lo tendrás que demostrar. A mí la gente me interesa lo mismo que yo les intereso a ellos», le dijo a Gianmarco, mientras éste trataba de solucionar las discrepancias entre ambos. «Creo que no eres mi amigo, porque no me tratas como antes, no vienes a hablar conmigo de nada. Estás todo el rato hablando de otras personas...», añadió Alba, al respecto del acercamiento del italiano a el grupo de Adara en «GH VIP».

«Tú tampoco lo haces, no te acercas a mí para nada», se defendió Gianmarco. «¿Y tú dices que eres una persona madura? En la vida no puedes ser tan radical. Tienes que ver también las cosas buenas de la gente», prosiguió el transalpino. «Yo nunca he dicho que sea madura, sino que soy mayor. Pero sí, soy muy radical y eso me ha hecho perder a personas, pero soy así», comentó Alba, al respecto de su nefasta relación con Adara, Pol, Estela y Joao. «Hace unas semanas no podías ver ni a Estela ni a Joao y ahora estáis siempre juntos. A mí me sorprende, como el concepto que tenéis de diversión», agregó la joven. «No paras de atacarme...», respondió Gianmarco, molesto.

Entretanto, la exmodelo quiso saber los concursantes a los que había nominado Gianmarco el pasado jueves, durante la séptima gala de «GH VIP» y que fue la primera ocasión en la que los aspirantes nominaron en la intimidad del Confesionario. «Venga, dime a quién has nominado», le instó Alba, a pesar de que las nominaciones son secretas. El transalpino no soltaba prenda, por lo que Carrillo comenzó a mostrarse cada vez más indignada. «A lo mejor a ti lo único que te interesa es que a ti no te nominen...», le dijo a Gianmarco. «Ya vale de todas estas pijadas. Que si a mí no me nomines... ¿qué más da?», respondió el italiano.

Carrillo, sin embargo, seguía a lo suyo. «¿Sabes por qué no me lo quieres decir? Porque has hecho una estrategia y has metido a gente que no debías. Y te sientes mal. Por eso tu cambio de actitud. Creo que has nominado a El Cejas», le dijo Alba. Pero Gianmarco no se movía de su sitio. «Pero... ¿tú sabes cómo me siento? Me siento fenomenal. ¿Tengo que sentirme mal? No he hecho nada de malo...», comentó, antes de zanjar el tema y despachar a Alba Carrillo, que se fue a dormir sin conocer las nominaciones de Gianmarco.

A continuación, la exmodelo charló acerca de lo sucedido con El Cejas y Noemí, a los que confesó que había tratado de sonsacarle la información a Gianmarco. «Me ha dicho que cada uno tiene sus motivaciones y tal. Le he tanteado a ver qué me decía y sé que a mí no me ha nominado, pero a vosotros creo que sí», le dijo a ambos, que quedaron contrariados. No iba del todo equivocada en sus pesquisas, pues Gianmarco, que pudo nominar con seis puntos este jueves, se los decidió dar a El Cejas.

En la mañana de este domingo, Gianmarco también ha querido hablar sobre su charla con Alba con Adara y Joao. «Al final yo siempre tengo cariño por las personas que lo merecen. Pero he estado tres horas hablando con Alba y las únicas cosas que le interesan eran mis nominaciones», explicó el joven a sus compañeros, que le dieron su apoyo horas antes del «GH VIP: El debate», el formato que presenta Jordi González en la primera cadena de Mediaset.