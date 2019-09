Rupturas y reconciliaciones en directo: la tensa relación de Jorge Javier Vázquez con María Teresa Campos

Actualizado 16/09/2019 a las 00:47

María Teresa Campos es una de las presentadoras más veteranas de la televisión, y ha visto nacer desde su puesto a muchas nuevas estrellas televisivas, impulsando, incluso, a algunas de ellas. Ejemplo de esto fue Jorge Javier Vázquez. El catalán tuvo la oportunidad de trabajar con María Teresa Campos, pero en el momento en el que sus caminos profesionales se separaron comenzaron las tensiones en la relación personal entre ambos.

Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez consiguió obtener su primer programa propio. Se encontraba trabajando en el exitoso «Día a día», de la mano de María Teresa Campos, y pasó a ser miembro de la pareja de conductores de «Aquí hay tomate». Ambos se emitían en Telecinco, y la relación era cordial en aquella época.

«Era dura, pero es que esta no es una profesión de débiles. Pero, vamos, que tampoco era Lucifer», asegura el presentador en su blog en la revista Lecturas. Además, quiso recalcar que «no es mala persona». Sin embargo, a pesar de eso, reconoce no sentirse contento con lo que realizó desde las tardes de la casa con la reina de las mañanas. «La cogimos por banda y le dimos cera para aburrir. No supe cortar a tiempo y recuerdo que uno de mis miedos recurrentes que le contaba a mi psicóloga era encontrármela», narra en la publicación. «Dejé de acudir a estrenos en Madrid y paseaba por los aeropuertos con mis radares encendidos» para evitar cruzarse con ella.

La situación terminó quebrándose cuando María Teresa Campos decidió fichar por Antena 3 para presentar «Cada día». «En cuanto se fue a la otra cadena, no podemos decir que se abrió la veda, pero sí que hicimos cosas de las que no me siento orgulloso», dice.

Con el paso de los años, las aguas volvieron a su cauce y volvieron a coincidir en el puesto de trabajo. De nuevo en Telecinco, María Teresa Campos acudió como colaboradora de Jorge Javier Vázquez en «Sálvame», dándose la vuelta a las tornas que se vivieron en el pasado. La veterana conductora sería la defensora de la audiencia. Pero lo que empezó como una relación buena terminó rompiéndose tiempo después. «Nos cabreamos y me largué del plató porque ella sabe cómo sacarte de quicio sin que se note», afirma Vázquez en Lecturas.

Poco después, decidió llamar a las presentadora para solucionar aquella fricción, algo que se saldó con una llamada telefónica. «Me cogió la llamada asustada», reconocía el presentador de «GH VIP». Pero, a pesar del comienzo de la conversación, todo terminó arreglándose. Aunque a Jorge Javier Vázquez le faltó un detalle: «Me olvidé decirle que si no fuera tan grande no hablarían de ella».

Fuego cruzado en directo

Pero las tensiones entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos no solo se vivían entre bambalinas, sino que también eran presenciables en directo. Uno de los primeros enfrentamientos públicos que vivió el espectador entre ambos fue un fuego cruzado en directo, cada uno mandándose mensajes al otro desde sus programas.

Todo comenzó cuando en «Aquí hay tomate» entrevistaron a Mayte Zaldívar, y en «Día a día» criticaron una pregunta realizada por la reportera. En el momento en el que lo escuchó Jorge Javier Vázquez, aprovechó su espacio para mandarle algún que otro recado a su excompañera.

De nuevo en «Día a día», Terelu felicitó a Vázquez por el éxito de «Aquí hay tomate», pero siguió manteniendo que la pregunta a Zaldívar no había sido adecuada. En esto, María Teresa Campos le mandó un mensaje directo a su excopresentador: «Tú haz tu programa y nosotros hacemos el nuestro. Déjanos tranquilos», le espetó.

Como era de esperar, Jorge Javier Vázquez también quiso contestar esa misma tarde el mensaje. «Con lo que yo te quiero, María Teresa. Con lo que yo te admiro», afirmó, intentando sembrar un poco la paz, aunque le reprochó que el mensaje que le había mandado no le había gustado. «Eso me suena a ruptura sentimental», dijo desde «Aquí hay tomate». Al día siguiente, María Teresa Campos quiso zanjar el tema con su excompañero, por ello intentó imponer la bandera blanca de la paz con unas risas de por medio. «Escuchando esa declaración de amor, como que me has puesto», dijo entre risas María Teresa Campos.