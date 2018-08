Mónica Hoyos y su afán por entrar en «Gran Hermano VIP»

Actualizado 11/08/2018 a las 18:42

Mónica Hoyos es uno de los nombres que suenan con fuerza para terminar entrando en la próxima edición de «Gran Hermano VIP». Ella es consciente de ello, y cuando se le pregunta, de hecho, no niega su posible entrada en el concurso. En la tarde del viernes intervenía en «Sálvame» para anunciar que hoy sábado se sometería al polígrafo para aclarar el triángulo amoroso entre Miriam Saavedra, Carlos Lozano y ella misma.

De una manera muy directa, fue preguntada por los colaboradores si tenía pensado entrar en otoño en «Gran Hermano VIP» y si aceptaría la invitación si Miriam Saavedra era otra de las concursantes. «A mí me lo han ofrecido muchas veces, pero me da miedo lo que me puedan hacer dentro de la casa. Sé que puedo poner una cláusula para que no entre, pero yo no tengo por qué vetar a nadie», ha asegurado en el programa.

El origen del conflicto radica en las acusaciones mutuas entre Miriam Saavedra a Mónica Hoyos de ser las culpables de dinamitarse sus relaciones con Carlos Lozano. El presentador de las primeras ediciones de «Operación Triunfo» mantuvo, en un primer momento, una relación sentimental con Mónica Hoyos, con la que tiene una hija en común. Posteriormente, llegó a su vida Miriam, conocida por todos por defender al presentador en «Gran Hermano VIP» e, incluso, haber entrado en «Supervivientes» más tarde.

Las dos féminas se pelean públicamente por la atención de Carlos Lozano que, harto, ha amenazado en más de una ocasión de cesar las relaciones con ambas por las constantes peleas. De hecho, la relación sentimental con Miriam Saavedra terminó rompiéndose. Sin embargo, es posible que hayan decidido retomar el romance, entendiendo el silencio de Saavedra ayer en «Sálvame» como una respuesta afirmativa cuando fue preguntada al respecto. «No tengo la culpa que Carlos jamás la quisiese como a mí», decía Miriam Saavedra en el programa. Ahora toca esperar para saber qué dicta el polígrafo de «Sábado Deluxe» ante las afirmaciones de Mónica Hoyos.

Miriam Saavedra también sabe que tiene muchas posibilidades de entrar en «Gran Hermano VIP» y ella también se siente con fuerzas para entrar en el concurso. Al menos, cuando fue preguntada por este tema en «Sálvame» ayer viernes, no quiso contestar y dejó en el aire su participación. De esta manera, puede que ambas acepten participar en el reality, que comenzará el próximo otoño.