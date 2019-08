Actualizado 28/08/2019 a las 11:54

El verano está siendo movido en «Sálvame». Entre los líos de los colaboradores, con las polémicas de las Campos en el «top» de los temas más candentes, también hay tiempo para encontrar el amor. Es lo que ha ocurrido con Antonio Montero, uno de los tertulianos de «Sálvame» que este mismo año anunció su separación de Marisa Martín Blázquez, también periodista en Mediaset.

La soltería de Montero, que ha evitado entrar en polémicas sobre su divorcio y mantiene con Blázquez una relación de lo más cordial, no ha pasado desapercibida en el programa del corazón con el que, para sorpresa del paparazzi, una mujer decidió contactar para intentar conocerle.

Al más puro estilo «First Dates», programa también de la casa, la andaluza Lola Ramos apareció en un vídeo narrando sus virtudes y pidiendo una cita a Montero. «Acudo a 'Sálvame' porque me gusta mucho Antonio Montero». Como comentó en las imágenes, Ramos considera al periodista una persona elegante y muy educada y confiesa que su amor «nunca será un capricho» pues está dispuesta a darlo «absolutamente todo».

Visiblemente sorprendido, Antonio Montero no quiso negarse a conocer a la valiente pretendienta: «Lola, estoy tan agradecido a tus palabras que no tengo ningún problema en que nos conozcamos. No gusto a muchas mujeres, pero a las que les gusto, gusto mucho», afirmó.