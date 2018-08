Los terribles problemas de Chelo García Cortés con Hacienda

Actualizado 08/08/2018 a las 13:56

Chelo García Cortés, colaboradora de «Sálvame», no está pasando por un buen momento. No solo soporta a diario las risas y burlas del programa, sino que también tiene que vivir cómo se la cuestiona en directo. Con motivo de la entrevista de Diego Matamoros, hijo del actual «defensor de la audiencia» de «Sálvame», Chelo García Cortés se creyó la versión del entrevistado. Este afirmó que el colaborador había traicionado a su propio hijo para cobrar un dinero de la exclusiva de la boda de Diego. Sin embargo, en la tarde de ayer, Chelo García Cortés cambió radicalmente de opinión.

La colaboradora empezó a dudar de la versión del hijo de Kiko Matamoros, algo que le sirvió de reprimenda por parte de sus compañeros. Ella, estupefacta, no comprendía el por qué de los ataques a su persona, ya que afirmaban que, como esta tarde acudiría el «defensor de la audiencia», ella temía lo que pudiera decirle en el programa. Esto terminó encendiendo a Chelo García Cortés, que terminó explotando en «Sálvame».

Muy nerviosa y con lágrimas en los ojos, terminó diciendo que ella no tenía miedo al colaborador. «Al único que tengo miedo es a Hacienda, no a Matamoros, que me está matando viva». Una declaración que le sirvió para que el público le ofreciera un caluroso aplauso, pero Chelo García Cortés no se consuela con ello. El motivo, que tiene una enorme deuda con el fisco que no va a poder pagar.

Chelo García Cortés lleva trabajando muchísimos años, pero parece que eso no le ha sido suficiente para poder contribuir como la Hacienda le ha estado exigiendo. Desde que llegó a «Sálvame», el tesoro público le ha estado siguiendo los talones para que pagara todo aquello que tiene adeudado. La situación fue tan crítica que la propia Chelo García Cortés terminó confesando qué era aquello que le quitaba el sueño por las noches.

«La deuda que me reclama Hacienda es enorme, no tengo tiempo material de cubrirla. Lo que me piden es tal disparate que aunque tuviese 20 años menos no vería futuro de solución», confesaba Chelo García Cortés a una revista del corazón. Lo cierto es que su pena se acrecienta cuando piensa que lleva toda la vida trabajando y que no ha sido suficiente para poder saldar la deuda. Temerosa, espera la salida del juicio, confiando en que finalmente la justicia le de la razón a la colaboradora de «Sálvame», ya que, como ella misma dijo, «si no es así se tendrán que quedar con lo que quieran».