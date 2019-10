Actualizado 19/10/2019 a las 23:38

Como cada sábado, «Sálvame deluxe» iniciaba una movida noche, aunque no se podía esperar todo lo que iba a suceder pocos minutos después de arrancar la velada. El invitado estrella de la noche era Kiko Jiménez, que tenía muchas cosas de las que hablar: su reencuentro con Sofía Suescun, su paso por «GH VIP» o su relación actual con Gloria Camila.

Tras una breve introducción a la entrevista de la mano de María Patiño, el programa se dispuso a abrir la ronda de debate de la última hora de «GH VIP». Para analizar la cuestión, entre otros, se encontraban Sofía Cristo y Maite Galdeano. Lo que no se podía imaginar era que en pocos segundos la tensión saltara entre las dos. ¿El motivo? Los comentarios que hizo Cristo sobre Kiko Jiménez, que esperaba en otro espacio del plató a que llegara su entrevista.

Acto seguido, Maite Galdeano, que parece haber protagonizado un acercamiento de nuevo hacia su yerno, empezó a defenderlo a capa y espada ante los ojos de la hija de Bárbara Rey. Tras insinuar Jiménez que en el enfrentamiento familiar de los Carrasco era la madre la que llevaba la razón, Galdeano insinuó que Cristo había parecido apenada por lo que acababa de decir Kiko en «Sálvame deluxe».

Fue entonces cuando Cristo empezó una guerra dialéctica contra Galdeano. «Me han dicho que no eres tan amiga de Gloria Camila porque en los momentos más complicados no has estado», comentó la madre de Sofía Suescun. «¿Qué me he picado por eso? Si quieres hablamos de las cosas que comentábamos en las cenas que teníamos, cuando poníamos a poner a parir a Maite y a Sofía».

Esto fue el detonante de una guerra a tres que se saldó con infinidad de descalificativos entre Sofía y el clan de los Suescun. Cristo llamó a Jiménez «traidor», le acusó de «vender tu mierda en un plató de televisión» y afirmó que «nos vino a contar que se tiraba en los camerinos a Sofía cuando todavía estaba con Gloria. Que el día de su aniversario estaba con Sofía. Nos ha venido a contar eso. ¿Y nos lo tenemos que creer?». Una ristra de afirmaciones que continuó durante un buen rato.

«Si eres tan bueno en la tele y no necesitas a "la hija de" para estar en televisión, ¿por qué coño te sientas en un plató para hablar de ella?», continuó la hija de Bárbara Rey, para luego encararse directamente con Maite Galdeano. «Yo tengo una profesión, cosa que tu hija no tiene. Yo tengo unos estudios, que tu hija no tiene». Mientras la madre de Sofía Suescun intentaba defenderse en «Sálvame deluxe», Cristo dijo que la ganadora de «Supervivientes» tenía una boca «como un buzón», lo que provocó el insulto directo de su madre: «Pero de bonita. Con esa boca se nace, que a ti te la han arreglado y la tienes sucia y deformada, que la veo».

Kiko Jiménez entra en acción

Acto seguido, el invitado estelar de «Sálvame deluxe», Kiko Jiménez, entró en el terreno de la discusión para desmentir, de entrada, que la afirmación que había vertido Cristo sobre las relaciones sexuales que había mantenido con Suescun era falsa. «Espero que tengas pruebas de ello», le dijo, lo que trajo su consiguiente respuesta: «Vete a demandarme, chaval. Me venían a contármelo. A mi me la pela».

Y es que el tono bronco no se alejó durante el resto del enfrentamiento. De hecho, Jiménez cogió carrerilla: «Tú y tu madre sois unas falsas. Cuando estoy muy bien con Gloria, todo bien. Cuando no estoy con ella, todo mal. Sois unas oportunistas. Lo fácil es arremeter contra mi persona. Habla lo que quieras, que es tu única manera de brillar hoy: arremeter contra mí».

De nuevo, la pelota cayó en el tejado de Sofía Cristo, que no dudó en contestar con dureza a su examigo. «Muerto de hambre, ¿qué me estas contando? Que has estado siempre a la sombra de Gloria Camila. Esta es la última vez que me pongo a la altura de dos muertos de hambre como vosotros», les espetó.

«Estás teniendo más protagonismo que en mucho tiempo», le dijo Jiménez. Por último, Cristo cerró la discusión en «Sálvame deluxe» con un lapidario «¿te jode porque tienes que ir a "Mujeres y hombres y viceversa" y buscarte una novia para tener protagonismo? Pero yo soy Sofía Cristo y no me hace falta hacer el gilipollas como tú para tener protagonismo».

Minutos más tarde, Sofía Cristo explicó que los problemas entre ambos comenzó cuando tuvo conocimiento de que Jiménez contó al equipo de «Viva la vida» que había mantenido relaciones íntimas con Gloria Camila, algo que aseguró que era falso. De igual forma, el actual novio de Sofía Suescun lo desmintió, y dijo que ni sabía nada ni lo había contado a nadie. «Ella quiere abrir un frente conmigo», comentó Jiménez, pero de nuevo la hija de Bárbara Rey sentenció con las siguientes palabras: «¿Pero tú quién coño eres? Eres un pringado. Que te salga muy bien todo esto, porque cuando se te acabe esto te vas a comer una mierda así de grande».