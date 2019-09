Actualizado 19/09/2019 a las 10:17

El desgarrador relato de Antonio David Flores sobre los motivos de su ruptura con Rocío Carrasco fue, sin duda, el momento de la noche en «GH VIP», que este año ha vuelto a dar en el clavo con su casting de famosos en Guadalix. El exguardia civil fue el primer concursante en inaugurar la ya famosa «curva de la vida» y en ella habló de cómo el entorno había influido negativamente en la relación con su expareja. Visiblemente afectado, el famoso concursante mostró un discurso entrecortado y que conmovió a la audiencia, partícipe de un calvario judicial que, a tenor de las declaraciones de Antonio David, parece orquestado por Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

En la tarde de ayer, «Sálvame» dedicó gran parte de sus esfuerzos a desgranar las palabras de Antonio David Flores y, pese al manifiesto dolor del exguardia civil, los colaboradores mostraron sus reservas con una historia en la que el concursante parece no ser tan inocente como intenta mostrar ante las cámaras. «Lo más grave de todo es que ha mentido descaradamente», avanzó María Patiño al inicio del programa. «Él ha estado estrangulado socialmente y económicamente por Rocío Carrasco y Fidel. A raíz de una sospecha de malos tratos nadie le quería contratar. Durante ese tiempo las voces que se escucharon fueron las de Rocío Carrasco y Fidel», explicó Patiño quien, a pesar de defender al concursante, criticó su discurso sesgado.

«Antonio David está machacado», continuó María Patiño. Al respecto, la periodista aseguró que el exguardia civil ha pasado «dos años nefastos». La expareja de Carrasco, sin embargo, «ha mentido como un bellaco», aseguró Patiño. «La separación no fue como la contó en la curva de la vida. Eso no se rompió en Madrid. En cuanto al conflicto de los niños, quien denuncia a Rocío Carrasco es Antonio David. Lo que me han contado es que Antonio David denuncia a Rocío por tratar mal a su hija». Entre gritos y visiblemente alterada, Patiño explicó que «Antonio David quería modificar la custodia antes de la mayoría de edad de su hija», una afirmación que fue refrendada por sus compañeros.

Queda por ver si Rocío Flores, hija de la pareja más polémica del momento, optará por desmentir a los colaboradores de «Sálvame» o si, en su tónica habitual, decide mantenerse al margen hasta que su padre, nuevo rostro estrella de Telecinco, abandone el concurso de convivencia.