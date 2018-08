El tenso enfrentamiento entre María Lapiedra y Rafa Mora

Actualizado 09/08/2018 a las 18:12

Como cada jueves, Kiko Hernández se pone al frente de «Sálvame». Y lo hace para analizar la actualidad y para seguir dando sus esperados «bombazos». Entre noticia y noticia, apareció Gustavo González en el plató de «Sálvame». El paparazzi llegó al programa de Telecinco, a parte de para reencontrarse con sus compañeros, para seguir hablando de la portada que protagonizó junto a María Lapiedra hace unos días.

«Queremos tener una niña». Así de tajante era el titular de la pareja, que ha pasado unas vacaciones en Ibiza. Pero ¿podrán tener hijos? La edad de González preocupaba tanto al presentador de «Sálvame» que le envió a someterse a un espermiograma. Mientras el fotógrafo llegaba a la clínica, el programa conectó con María Lapiedra para saber su versión de los hechos.

El primer colaborador seleccionado para hablar con la actual pareja de Gustavo González fue Rafa Mora, pero parece que no le agradó demasiado. «Quitadme a este mentiroso. Que la única noticia que sale de ti es que te ponen los cuernos. Que pase otro colaborador porque este se lo inventa todo. Todo lo que has dicho de mí es falso. Dijiste que el 23 junio iba a dejar a Gustavo y ese dio lo que hice fue quitarme el diu», le gritó Lapiedra.

Sin embargo, la invitada finalmente tuvo que escuchar al extronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa». «María, por favor, déjale hablar», le suplicó Kiko Hernández. «Sigo pensando que os habéis ido una semana a Ibiza para maquinar qué historia vais a sacar ahora y así poder seguir en la tele», le espetó Mora. Pero no fue el único zasca que recibió Lapiedra. «A una pareja no se le hace lo que tu le haces a Gustavo», añadió Chelo.

Y es que los colaboradores no se terminaban de creer la historia porque «vuestras versiones no son exactamente iguales y en estos temas o se está de acuerdo o no», dijo Gema López. Finalmente, y después de una tensa conversación con Gustavo González, los colaboradores, asimilaron, por fin, que era un tema del que no merecía la pena hablar más. «María hace lo que le sale de la peineta», aseguró Mila Ximénez.