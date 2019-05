El martirio de Terelu Campos, que abandona Sálvame para siempre

Actualizado 17/05/2019 a las 16:53

Bajo el amparo de su madre, uno de los rostros más populares de la televisión, Terelu Campos se hizo un nombre en las casas de los españoles. Presentó programas y colaboró para diferentes cadenas, desde TVE hasta Antena 3, aunque ha sido en Telecinco donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional, ininterrumpida en la cadena de Mediaset desde que comenzó en «La noria», hace doce años.

Sin embargo, ha sido su paso por Sálvame el que más popularidad le ha valido, a pesar de que siempre ha estado en la palestra del programa, que llegó a anunciar que quizás era despedida, y ha sido uno de los recursos habituales con los que polemizar.

Casi una década después de su primera aparición en el programa, y después de amenazas de dimisión, Terelu Campos ha abandonado definitivamente Sálvame, harta del trato dispensado por sus compañeros y «amigos».

Así lo ha comunicado Carlota Corredera en el programa de este viernes: «Desde que empezó en 2010, siempre ha estado con nosotros. Ha llegado el momento de comunicaros la decisión de Terelu. A las 13.21 de esta tarde, Terelu se ha reunido con la cúpula de nuestra productora, La Fábrica de la Tele, y les ha comunicado que dice adiós para siempre. Deja el programa tras ocho años al pie del cañón. Ha dicho que se encuentra muy débil emocionalmente. No solo por los problemas de salud que ha sufrido, sino que también dice que no se encuentra con fuerzas y que no tiene la fortaleza suficiente para aguantar cuando se habla de su familia ni de ella. Está triste, pero tiene la decisión ya madurada, aunque ha tenido muchas dudas para tomarla».

Cuando una filtración que auguraba el despido de dos colaboradoras, Lydia Lozano y Terelu, la cúpula de Sálvame de vio obligada a irrumpir en el plató por primera para haer una aclaración y valorar a las colaboradoras. Sobre la hermana de Carmen Borrego, dijeron: «Terelu, llegaste después y te graduaste con nota. De entrada, ya no eres la hija de Maria Teresa. Eres Terelu. Desde que surgieron los rumores infundados de tu continuidad, has luchado al saber que estaban siendo injustos contigo. En los últimos días hemos visto a la mejor Terelu en mucho tiempo». Todo se quedó en un susto. Uno cuya sombra no ha dejado a la hija de María Teresa Campos.

Terelu Campos ha pasado de ser una persona a tener en cuenta en Sálvame, donde su criterio e informaciones eran apreciadas por el programa, a ser objeto de todos los ataques, burlas y humillaciones. Se terminó convirtiendo en uno de los personajes que protagonizaban el espacio de Telecinco.

Cuando su hermana menor se abrió paso en la cadena, los tertulianos de Sálvame la usaban como un arma contra Terelu, afirmando que valía más que ella. Como todo lo efímero de la televisión, poco duró esa exitosa irrupción. Tras el auge, la debacle de Las Campos.

La relación de la familia con Telecinco comenzó a resquebrajarse del todo cuando María Teresa Campos zanjó su vínculo con Telecinco después de que se terminase su contrato. Después de toda una vida dedicada al medio catódico, la televisión le daba la espalda. Después de las continuas vejaciones de Sálvame a Carmen Borrego, humillada hasta la saciedad por su físico tras su operación para rebajarse la papada y a quien le dieron un tartazo en la cara, la hermana menor de Terelu abandonó también el programa. Poco después, Terelu, a quien Laura Fa incluso acusó de amarillismo al relatar el infierno de su cáncer, se fue y juró no volver a pisar el plató después del trato recibido.

Después de que incluso Belén Rodriguez, amiga de la familia, haya reconocido que Las Campos la han dejado de lado, Terelu Campos habló en exclusiva para la revista Lecturas, donde se desahogó a gusto sobre sus excompañeros de Sálvame y reconoció su bajo momento anímico.

«Duermo muy mal, tengo pesadillas y muchas veces me levanto gritando», confesó. «Me resulta muy triste y doloroso recordar esa tarde. Aquella tarde llegué al límite, no aguantaba ni un segundo más. Ahora no veo el programa porque no soy masoquista. Abandonar el plató ha sido para mí un auténtico fracaso», dijo a su vez sobre sus excompañeros de Sálvame. De momento, Paz Padilla se ha pronunciado sobre Terelu Campos, enviando un mensaje de apoyo y presionando a Telecinco para que vuelva a contar con ella: «Es una tía con mucha validez, que lleva muchos años en este mundo y que es una buena compañera».