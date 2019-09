Actualizado 17/09/2019 a las 10:26

Rafa Mora, extronista y ahora colaborador en «Sálvame», parece abonado a la polémica desde hace unos meses. Si el famoso ya fue objeto de críticas por su cuestionado estreno como presentador en «Cazamariposas», ahora el tertuliano vuelve a serlo por sus comentarios de mal gusto sobre Alba Carrillo, una de las inquilinas de la casa de «GH VIP».

Carrillo, modelo de profesión y también colaboradora en distintos programas de Mediaset, saltó a la primera línea de la prensa rosa tras el fin de su relación con el tenista Feliciano López, a quien no ha dudado en criticar en sucesivas ocasiones en programas de máxima audiencia. Concursante también de «Supervivientes 2017», la modelo es un valor seguro en lo que al mundo reality se refiere, pues de sobra conocida es su facilidad para entrar al encontronazo fácil y generar polémica.

La semana pasada Rafa Mora no dudó en comentar los inicios de Carrillo en «GH VIP» y su primer desencuentro con el que, sin duda, es una de las estrellas del programa, Antonio David Flores. En «Sálvame», el tronista afirmó que Carrillo es, de profesión, «cazafamosos», un comentario que no gustó al resto de tertulianos. «Yo llevo once años aquí por mis propios méritos, no por estar con nadie», dijo Mora ante las críticas. «Lucía, discúlpeme, su hija está aquí porque ha contado con todos los que se ha acostado», prosiguió su alegato Rafa Mora.

Abandona el plató

Kiko Hernández no dudó en intervenir tras el desafortunado comentario. «Alba Carrillo fue a un reality como tú y como yo, hay que tener respeto a las madres», aseveró el presentador en funciones. «Me iba a disculpar, pero me has insultado. Si te ha ofendido como madre lo que he dicho, lo siento». Fue entonces cuando la organización del programa decidió que Rafa Mora abandonara el plató de «Sálvame». «Sal un momento y luego te llamo. Sabes que te aprecio y te doy buenos consejos, pero te has equivocado. No quiero que metas la pata y que esto te genere algún problema. Creo que tienes que pedir disculpas», recomendó Kiko Hernández a Rafa Mora.