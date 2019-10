La segunda juventud del todoterreno Alfonso Arús, el descubridor (y cuñado) de Cárdenas que salta directo al «prime time»

Actualizado 19/10/2019 a las 01:07

A Alfonso Arús nunca se le agotan las ideas en televisión. En las últimas décadas, el periodista y presentador ha dirigido programas de lo más variopintos en todas las franjas horarias. Ahora, conduce «Aruser@s» en las mañanas de La Sexta, un formato en el que pasa revista a todo tipo de asuntos de actualidad política, económica, social e incluso deportiva, aunque en las próximas semanas saltará al «prime-time» con un nuevo espacio de «entretenimiento», tal y como avanzó Rac 1.

Una muesca más en la culata para el televisivo, un auténtico todoterreno audiovisual que acaba de cumplir 30 años en la pequeña pantalla. Se estrenó en televisión en 1989, como parte del concurso «La casa por la ventana» de La 2. En la misma cadena condujo también «Força Barça», una sátira sobre el F. C. Barcelona que presentaba en la emisión del canal en Cataluña. De ahí pasó a «Vídeos de Primera», en el que parodió toda clase de piezas de vídeo con su propia voz en La 1 de TVE, antes de fichar por Antena 3 para ponerse al frente de «Al ataque» y «El chou».

Una primera etapa, la de Arús en televisión, en la que descubrió el talento del entonces aspirante a cómico Andreu Buenafuente, al que incorporó como colaborador en sus programas de Antena 3. También hizo lo propio con Javier Cárdenas, al que dio la oportunidad de ser parte de «Arús con leche», el formato que Arús conducía en M80 Radio y por el que se llevó un Premio Ondas a Mejor Presentador en 1989. En su formato, Cárdenas entrevistaba a personajes de lo más excéntricos y gracias a él, los radiooyentes (y después, también los televidentes) descubrieron «talentos» tan singulares como Carlos Jesús, el Profesor Tristanbraker y Carmen de Mairena.

El éxito de «Arucitys» en 8tv

A mediados de los noventa, y después de haber sido nominado en dos ocasiones al TP de Oro como Mejor Presentador (en 1990 por «Vídeos de primera» y en 1992 por «Al ataque»), Arús decidió pasarse a TV3, televisión autonómica de Cataluña y donde Arús trasladó su «Força Barça» y condujo aparte el magacín «Ja hi som» (traducido al castellano como «Ya estamos»), en el que trató de ofrecer un punto de vista más serio. Sin abandonar Cataluña, en 2002 pasó a 8tv, en la que presentó durante casi dieciséis años «Arucitys», su formato definitivo. Un «humorning-show» que condujo durante casi 3.400 emisiones, en el que pasaba revista a cualquier asunto de actualidad que le despertase interés.

Por su trabajo en «Arucitys», el presentador ganó en 2012 el Premio Ondas al Mejor Programa de Televisión de Ámbito No Nacional. Entretanto, en 2005 regresó a la televisión generalista para presentar «El Rondo de Estudio Estadio» en La 2 y «Tan agustito» en La 1, aunque ninguno le reportó tanto éxito como su formato de 8tv. En la misma cadena, aparte, estrenó en 2016 el formato deportivo «El Trident», que fue cancelado después de unas pocas emisiones.

El buen rendimiento de su «humorning-show» le permitió, tras el verano de 2018, trasladarlo a La Sexta y fichar por Atresmedia. Allí presenta «Aruser@s» desde septiembre de aquel año, formato muy similar a «Arucitys» y al que en primera instancia llamó «Arusitys», antes de tener que cambiarle el nombre por razones legales tras una demanda de 8tv.

Un presentador incisivo

Polémico, incisivo y excéntrico, la controversia no ha dejado de salpicar a Arús desde que está en televisión. El presentador está casado con Angie Cárdenas, hermana de Javier Cárdenas y junto a la que presenta «Aruser@s». El vínculo entre ambos ha pasado por varios altibajos y por ello, Arús y su cuñado se hab lanzado varias pullas en televisión. Más allá de ello, el presentador de «Aruser@s», que no tiene pelos en la lengua, no dudó en criticar a Telecinco, la cadena rival por excelencia de Antena 3, en cuanto desembarcó en La Sexta. «Pude haber llegado a Mediaset, pero en Telecinco hubiera sido difícil mantener el sello de mi programa», aseguró ante los medios de comunicación.

Y hablando de relaciones tensas, no hay que olvidar la que une al conductor de «Aruser@s» con Pablo Motos, presentador de referencia de Antena 3 y al frente de «El hormiguero». Una rivalidad que se viene gestando desde mediados de los noventa, cuando Jorge Salvador, hoy mano derecha de Motos, abandonó a Arús, cuando trabajaba con él, para fichar por «Crónicas marcianas». El televisivo nunca se lo perdonó y por ello, no ha dudado en criticar a todos los formatos en los que ha trabajado Salvador desde entonces, siendo «El hormiguero» el mayor blanco de sus críticas.

En respuesta, Motos decidió vetar a Arús cuando este fichó por Atresmedia y «Aruser@s», que emite vídeos de todos los formatos del grupo menos de «El hormiguero», tiene restringido el acceso al programa líder de las noches de Antena 3. Una limitación que, sin duda, también será extensible al próximo espacio que conduzca Arús en la primera cadena de Atresmedia, donde desembarcará en las próximas semanas.