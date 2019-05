Actualizado 17/05/2019 a las 15:15

«La Voz Senior» es un concurso de Antena 3 por el que pasan artistas que, debido a su mala suerte, no han conseguido triunfar en el mundo de la música. Talento no les falta, pero la vida no se ha comportado con ellos tal y como se merecían sus voces. Uno de esos casos fue el de Blanca Villa, una mujer que se enfrentó en un juicio a María José Cantudo y quedó completamente arruinada.

Todo comenzó en la década de los 2000, cuando una desconocida por el público general Blanca Villa se presentó en los platós de televisión. En sus apariciones iba desgranando lo que, según ella, María José Cantudo iba realizando en sus espectáculos. Afirmó Villa que en el espectáculo «La Pepa trae cola» no era Cantudo la que cantaba, sino que era ella la que le ponía voz a través de un playback. Además, también afirmó que era su voz la que sonaba en un disco posterior de la cantante.

Ante esta situación, la guerra mediática se recrudeció cuando apareció en escena María José Cantudo, afirmando que, tras pasar por una depresión, denunció a Blanca Villa por difamación, calumnias, intromisión a la intimidad y el derecho al honor. Inmediatamente fueron muchas las personalidades públicas las que salieron en defensa de Villa, apoy ando su testimonio, como Juanito «El Golosina».

Cuando la justicia dictaminó sentencia sobre la denuncia, en el año 2005, Blanca Villa fue condenada, en primera y segunda instancia, a desembolsar 400.000 euros a la artista. Fue entonces cuando, para poder saldar su deuda con Cantudo, cuando Villa tuvo que poner a subasta pública su única propiedad: su casa. «Nunca quise ofenderla con mis palabras, pero ella me hizo mucho daño, más del que nunca pudiera haberle hecho yo, destrozando mi familia, desmembrándola, porque esa necesidad de irme hizo que me separara de mis hijos, que se quedaron a vivir en la sierra madrileña», afirmó a El Español Blanca Villa.

Desde entonces poco más se ha sabido de ella. Ha ido cantando de local en local, interpretando versiones de los temas de Rocío Jurado, hasta que «La Voz Senior» ha llegado a su vida. De momento, Villa ha conseguido superar las audiciones a ciegas, formando parte del equipo de David Bisbal. Toca esperar para saber si, finalmente, logra hacerse con el premio del programa.