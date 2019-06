Actualizado 06/06/2019 a las 00:52

«La Voz Senior» volvió este miércoles a las noches de Antena 3 con la primera noche de asaltos del programa. Una velada destinada a que se definieran un poco más los equipos de los «coaches». O mejor dicho, de dos de ellos: David Bisbal y Pablo López, pues solo sus conjuntos desfilaron sobre el escenario. La próxima semana, lo harán los de los otros dos: Paulina Rubio y Antonio Orozco.

Acompañados por sus respectivos asesores (José Fernández Torres, «Tomatito», y David Bustamante), Bisbal y López debían terminar de conformar sus conjuntos de cara a la fase final del concurso. El equipo del artista almeriense, compuesto por Fernando Cejalvo, Nacho Encina, Blanca Villa, Javier Gallego y Ramón Luis fue el primero en actuar. Abrió la veda Fernando, que maravilló con la versión que hizo de «Maite», de Luis Mariano.

Y fascinó, especialmente, porque la afonía que sufría apenas le había dejado ensayar en las horas previas a su actuación. Sin embargo, el hombre, de 78 años, consiguió salir adelante y dar el callo, lo que asombró especialmente a Eva González, la presentadora del programa. «Tengo que contar que este hombre hasta hace 20 minutos no sabía si podía cantar. Nos ha dado una gran lección. Otra lección que nos dan los mayores», manifestó la televisiva, emocionada.

A sus elogios se sumaron sus «entrenadores»: Bisbal y «Tomatito». «Has sido y eres muy valiente. Estoy emocionado con tu arte y tu fuerza», le aplaudió el primero, emocionado. «Has demostrado ser lo máximo», señaló su asesor. «¿78 años? ¡Dame un poco de tu energía para salvar los baches como lo has hecho hoy!», enfatizó por su parte Bustamante, entre los vítores de Orozco y Paulina Rubio. Fernando, por su parte, respondió a los elogios. «Todo ese cariño es el que me hace poder subirme al escenario. Sin él, no hubiera podido cantar ni tomándome todas las medicinas posibles», proclamó Fernando.

Resultados dispares

Su actuación, sin embargo, no fue premiada con un puesto en la final de «La Voz Senior». Los cinco aspirantes dieron buena cuenta de sus cualidades vocales y se lo pusieron muy difícil a Bisbal y «Tomatito», que finalmente se decidieron por Blanca Villa y Nacho Encina. Fernando, sin embargo, no caía en sí mismo. «Yo sé que, por la edad que tengo, ya estoy ya al final de mi camino, pero esta experiencia para mí ha sido la guinda del pastel», confesó.

A continuación, llegó el turno del grupo de Pablo López y Bustamante. La elección de los «coaches» no fue sencilla, aunque tuvo color eminentemente femenino, pues escogieron a Helena Bianco, que cantó por Mari Trini; y a Enriqueta Caballero. «Las dos chicas del equipo», enfatizó Eva González. Las tres voces masculinas, José María Guzmán, David Jarque y Giuseppe Izzillo, quedaron fuera de «La Voz Senior».