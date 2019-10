Actualizado 02/10/2019 a las 10:04

Sofía Suescun tuvo que ver como Kiko Jiménez comenzaba a hablar de ella como algo pasado y de sus sentimientos hacia Estela. «Creo que Sofía era la mujer de mi vida. Me ha tocado entrar a vivir esta experiencia donde las cosas se viven muy intensas. Pienso en lo de fuera y no es fácil porque sé que hay ciertos comportamientos que quizás se malinterpretan», dijo el extronista a Antonio David Flores.

El tonteo que hay entre Kiko Jiménez y Estela cada día parece ser más intenso. Pese a esto, el televisivo asegura que «lo único que espero es que Sofía esté fuera cuando salga. Es una golosina y hay mucho tramposo, ¿sabrá afrontarlo? no caer en las trampas. Todo se malinterpreta, tanto dentro como fuera, está destinado al acabose», añadía.

Kiko Jiménez no termina de confiar en su actual pareja, pero tampoco en sí mismo. «Igual ella fuera puede conocer a otra persona o yo dentro, entonces claro yo me pongo en lo peor. Yo sabía a donde venía pero no me lo imaginaba tampoco así. Entonces claro, ahí entra en acción el factor sorpresa», continuó.

«Ya tienes que vivirlo, dejarte llevar, que sea lo que Dios quiera. Yo lo tengo muy claro, lo que tenga que ser, será. Y cuando salga quien esté es porque tiene que estar. Y quien no esté con toda la pena de mi corazón y de mi alma, lo tengo que aceptar. Ya está», intentaba zanjar el que concursante en «Mujeres y Hombres y Viceversa».

Ante estos comentarios, Sofía Suescun no pudo evitar venirse abajo. «No entiendo nada», aseguró entre lágrimas. «Me estoy agobiando, es que intento entender que al final, se tienen apoyo, y me alegro de que esté contento, pero viendo el vídeo, refiriéndose a mí en pasado, creyendo que igual estoy con otras personas cuando estoy aquí fuera tratando de entender todo lo que hace para justificarlo a mi cerebro y no pasarlo mal», dijo la navarra sin poder contener el llanto.

Suescun no es la única afectada. Diego Matamoros, el marido de Estela, también se sintió ofendido por las palabras de Kiko Jiménez y aseguró que el andaluz está llevando a cabo un papel, motivo por el que debería irse de la casa. «Está justificándose de sus actos allí, hacer el gilipollas en la casa, tirarle los trastos a mi mujer y encima justificar que si Sofía está viendo estas cosas que se pueda ir con otro, eres un listo y a ver si te vas a tomar por c***», opinó.