Actualizado 30/09/2019 a las 01:26

Telecinco emitió este noche una nueva entrega del debate de «GH VIP» presentado por Jordi González. Hugo Castejón, que en la gala del pasado jueves se convirtió en el segundo expulsado de la temporada, estuvo en plató para desgranar junto a los tertulianos de «GH VIP» su paso por la casa de Guadalix de la Sierra.

El presentador arrancó anunciando el gran disgusto que iba a llevarse Mila Ximénez durante la noche. La concursante consiguió que su archienemigo Hugo fuese expulsado de la casa y, además, solamente tuvo tres puntos en las nominaciones por lo que se pensaba que iba a pasar una semana de lo más tranquilo. No obstante, los jefes Kiko y Cejas utilizaron su poder del intercambio para salvar a Irene Junquera y nominar en su lugar a Mila Ximénez. Los otros dos concursantes que pueden ser expulsados de «GH VIP» esta semana son Dinio y Adara.

«A Mila le han dado de su propia medicina», dijo Hugo Castejón desde plató. Aunque Kiko y Cejas no hablaron abiertamente de su intercambio, los rumores al respecto empezaron a correr por la casa y Estela tuvo la lucidez de adivinar a quién habían nominado los jefes. Dinio y Adara no la creían cuando Estela se lo dijo: «A Mila no tienen huevos de meterla», respondió el primero, que erró de pleno en sus previsiones.

«Esto para mí se ha terminado hoy», reaccionó Mila al conocer su nominación, «la experiencia se ha acabado para mí. Ya estaría, y mi gente que lo sepa». El modo en que la concursante encajó la noticia dio pie a un acalorado debate en plató que obligó a Jordi González a pedir silencio a gritos. También en la casa los concursantes discutieron largo rato sobre la decisión de Kiko y Cejas. «Kiko me parece un mal tío. Me parece una mala persona», aseguró Mila.

Kiko siguió protagonizando los debates en plató, pues se habló también sobre la sintonía que ha surgido entre él y Estela. «Están saltando chispas de atracción», comentó Mila. Más o menos lo mismo dijo Sofía Suescun desde plató: «Laatracción es evidente y no se puede negar lo evidente, yo creo que se gustan». Aprovechando que se hablaba de un Kiko, González le preguntó a Suescun si son ciertos los rumores que dicen que ha tenido un «affaire» con Kiko Rivera.

«No voy a entrar en ese juego», respondió la aludida. En ese momento entró en acción Ylenia Padilla, que acusó a Suescun de falsa y le dijo que daba «pena». El encontronazo fue subiendo de volumen e intensidad hasta que González zanjó el tema, aunque Ylenia quiso tener la última palabra: «Habla de lo tuyo, de tus Kikos. De lo mío no sabes nada porque yo no voy vendiendo a mis amantes por ahí, no vivo de mis amantes».

A lo largo de la noche tuvo lugar una prueba de recuperación en la que los concursantes aspiraban a recuperar la cocina. Los concursantes tuvieron que pasarse agua con un cubo de unos a otros y, en caso de lograr reunir tres litros en el cubo final, podrían volver a cocinar. Aunque con dificultad, consiguieron reunir el agua necesaria y los concursantes podrán volver a utilizar la cocina.