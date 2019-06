El sueldo de Oto Vans: 2.500 euros semanales por levantarse «a las 10.00» de la mañana

Actualizado 03/06/2019 a las 11:25

La bendita edición de «Supervivientes» está cumpliendo las expectativas de muchos. No solo está arrasando en audiencia, sino que los personajes que se encuentran pasando en penurias en Honduras eran muy esperados. Algunos más que otros, Isabel Pantoja, Chelo García Cortés, Carlos Lozano, Violeta y Dakota han cumplido con las esperanzas que muchos televidentes tenían ellos depositadas.

Sin embargo, un concursante que, de momento, no ha demostrado demasiado ha sido Oto Vans. El siempre polémico influencer se ha mostrado ausente en el concurso, intentando evitar las polémicas y sin generar ningún tipo de contenido. Sin embargo, esto no provoca que su sueldo semanal como concursante se vea reducido. Según ha informado El Español, Oto Vans se embolsaría, semanalmente, entre 2.500 y 2.800 euros por su participación en «Supervivientes». Por lo tanto, aproximadamente, ya habría conseguido acumular unos 15.000 euros por su participación, un dinero que recibirá si no abandona antes de que la audiencia le expulse del concurso.

Para Oto Vans, según fuentes consultadas por el citado medio, esta cantidad no es nada desorbitada en su día a día. Imagen de conocidas marcas, Vans consigue ese dinero a través de las promociones que realiza en las redes sociales. Pero su objetivo, lejos de llegar hasta el final del concurso y alzarse con el premio, reside más allá del reality. Uno de los objetivos por los que entró en el programa fue poder promocionarse y poder tener un verano repleto de bolos. Las discotecas de la geografía española intentan usar como reclamo a este tipo de famosos, cuyo caché se dispara después de una participación en un programa de televisión.

De los peor pagados y menos activos

Según la fuente consultada por el digital, Oto Vans podría ganar, una vez saliera del programa, unos mil euros por bolo, sin contar con el transporte, alojamiento y manutención aparte. De media, en un buen verano, Vans podría conseguir recorrerse unos cuatro establecimientos a la semana, por lo que se aseguraría unos 32.000 euros en los dos meses estivales más importantes.

Oto Vans no llega a alcanzar el caché de la mayoría de sus compañeros de aventura. Isabel Pantoja, se dice, que cobraría en torno a los 80.000 euros por un contrato que cuenta con más colaboraciones con la cadena. De esta forma, Vans formaría parte de la parte baja de la tabla de los salarios más altos. En los últimos años, han sido este tipo de participantes los que han llegado a alzarse con el premio, pero viendo la involucración de Oto Vans en el reality parece que no correrá la misma suerte si la audiencia así lo decide.

A pesar de las penurias que están pasando, Oto Vans parece haber acudido a un resort del Caribe. Son muchas las críticas que acumula entre sus compañeros por su falta de actividad con el grupo. Según Fabio, lo que más hace es dormir, e incluso, se levanta pasadas las 10.00 de la mañana aunque en Honduras amanezca a las 05.00 de la madrudada. «No puede ser que no se despierten ni una vez para hacer el fuego», decía el italiano con respecto a su compañero, pero, incluso, llegó a contestarle Oto Vans con un «no sé cómo deciros que no habléis alto por las mañanas», dejando claro que no tiene la más mínima intención de levantarse a colaborar con sus compañeros.