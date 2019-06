Actualizado 05/06/2019 a las 22:30

Hace ya mes y medio desde que arrancó «Supervivientes» y son doce los concursantes que quedan en Honduras dispuestos a conseguir el premio final del programa de Telecinco, que asciende hasta los 200.000 euros en metálico. Un «trofeo» al que también opta el presentador de televisión Carlos Lozano, participante del «reality» y que, hasta hace poco, soñaba con convertirse en el ganador de la edición.

Su ilusión por la victoria en el formato de Mediaset, no obstante, parece haberse desvanecido en los últimos tiempos. Hace unas semanas, Lozano fue condenado al Palafito después de convertirse en el aspirante menos votado de entre los cuatro nominados. Allí derrotó a Jonathan Piqueras, que anhelaba volver a España más que nada en el mundo tras dos semanas en soledad.

El televisivo sabía que lo que le esperaba en el Palafito no sería sencillo. Allí debería vivir solo, sin ningún tipo de ayuda y sin comunicación con el resto de sus compañeros, pero parecía tenerlo claro. «Voy a ir derrotándoles uno a uno», espetó, desafiante. Una semana después (el pasado jueves), se deshizo de Lidia Santos, aunque sus baterías ahora tienen pinta de haberse agotado.

Hace solo unos días, el programa «castigó» al presentador obligándole a cambiar su soledad por la convivencia con Violeta, quizá la concursante (con permiso de Dakota e Isabel Pantoja) con la que peor ha congeniado en «Supervivientes». La decisión del «reality» ha terminado por colmar la paciencia de Lozano, que ha terminado por estallar contra la organización, tal y como han captado las propias cámaras del programa.

«Llevo un mes y medio sin hablar con nadie. No me han dado ninguna recompensa. Me han castigado tres veces desde que llevo en el concurso. Han acabado conmigo. Con mis ganas. Lo han conseguido», le dijo el televisivo, con rostro contrariado, a Violeta en una conversación que ambos tuvieron en la isla. En la misma charla, el presentador fue más allá en sus críticas contra el programa y la organización. «Enhorabuena. Han conseguido lo que han querido: hacerme un infeliz en el Palafito a base de joderme y putearme». Incluso, pidió abandonar el programa. «Por favor, que me saquen de aquí. No tengo nada. Y no quiero volver atrás».

Entretanto, el programa envió un mensaje al Palafito dirigido a Violeta. «Puedes volver con tus compañeros. Y tú, Carlos, recuperas todo tu espacio y la soledad de tu plataforma», leyó la joven, que abandonó a Lozano. De nuevo sin compañía, Lozano no ocultó su enfado y comenzó a destrozar, con un enfado más que evidente, la cabaña que se había construido en el Palafito.

Este martes, «Tierra de Nadie», el programa dedicado a «Supervivientes» que presenta Carlos Sobera en Cuatro, conectó con el presentador en directo. En plató, la gente comenzó a ovacionarle. «Escucha, Carlos, el aplauso del público, que yo creo que es el reconocimiento a lo que estás sufriendo y a todo lo que has aguantado», le reconoció su compañero. Lozano, sin embargo, rompió a llorar. «Mejor lo voy a olvidar todo, porque lo que me habéis hecho no tiene nombre. No es por el Palafito, sino que es la energía, que la he perdido. Me quiero ir el jueves a casa, me habéis hecho perder la energía. Me habéis quitado toda la ilusión que tenía. Ya no disfruto», respondió con resignación el televisivo, que ahora ansía abandonar el «reality».