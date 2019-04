Actualizado 25/04/2019 a las 12:14

Del desorbitado sueldo de Isabel Pantoja, el morbo de ver a Carlos Lozano y Mónica Hoyos juntos en la isla hondureña o las perlas que soltarán las Azúcar Moreno (Toñi y Encarna Salazar) en Supervivientes 2019 se ha hablado hasta la saciedad, pero a la nueva edición del reality de Telecinco que presenta Jorge Javier Vázquez, ya recuperado del ictus que le impidió presentar la final de GH Dúo, acudirán otros concursantes que se pueden convertir en las estrellas inesperadas del programa de Mediaset.

Además de descubrir quién es el concursante que mejor salta del helicóptero de Supervivientes este año, el reality de Honduras tiene las polémicas aseguradas. Además de las citadas celebrities, Omar Montes se reecontrará con la tonadillera, después de su controvertida, y anunciada a bombo y platillo, relación con su hija Isa Pantoja (Chabelita). Pero ya puestos a rizar el rizo, la dirección de Supervivientes 2019 ha fichado para el concurso también a la mejor amiga de la hija de la cantante, Aneth Acosta, con lo que las riñas entre ambos estarán garantizadas.

Chelo García-Cortés volverá también a verse cara a cara con Isabel Pantoja en Supervivientes 2019, después de que su amistad se deteriorara por su trabajo en Sálvame. Y quizás, solo quizás, Colate Vallejo-Nágera revele algún dato desconocido de su exmujer, Paulina Rubio.

Entre los perfiles más desconocidos de Supervivientes 2019 destacan Mahi Masegosa, exconcursante de Maestros de la costura; el modelo de turno del reality, Fabio Colloricchio, tronista argentino de la versión italiana de Mujeres hombres y viceversa; los también extronistas (españoles) Albert Álvarez y Violeta Mangriñán; el alocado youtuber Oto Vans, que se despidió llorando de sus seguidores, la modelo curvy Lidia Santos o Loli Álvarez, a la que todo espectador de televisión que se precie conoce por su amistad con Toni Genil.

Mención aparte merece Dakota Tárraga, ex de Hermano Mayor y una de las grandes promesas de Supervivientes 2019. Se presentó como uno de los casos más complicados a los que tuvo que hacer frente Pedro García Aguado (ya que derrochaba ira contra sus padres, a quienes tenía esclavizados). «Mi hija es violenta, déspota y dictadora. Tiene un problema con el alcohol aunque me lo niegue. No sabe beber, se pone agresiva, bebe de forma compulsiva, te insulta... Es inaguantable», comentó su madre en el programa de Mediaset.

Por si no hubiera morbo suficiente en la nueva edición de Supervivientes, Telecinco se guardaba un as bajo la manga. A Honduras también viaja Jonathan Piqueras, hijo de la expareja de Kiko Matamoros, la bailarina Cristina Pujol, que tras sus encontronazos con su progenitora, de la que dijo que solo buscaba «fama y televisión», con toda seguridad descubrirá algún que otro trapo sucio del extertuliano de Sálvame.