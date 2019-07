Actualizado 03/07/2019 a las 00:12

«Supervivientes» regresó este martes a las noches de Mediaset con «Tierra de Nadie», el programa que presenta Carlos Sobera entre Telecinco y Cuatro a dos días de la gala del jueves. Ya solo quedan ocho concursantes en el «reality» de Honduras –seis de pleno derecho más Chelo García-Cortés y Mahi Masegosa en el barco varado–, por lo que la competencia entre todos ellos es cada vez mayor.

Una de ellas es Isabel Pantoja, cuyo paso por «Supervivientes» está desatando controversias de todo tipo. Hasta ahora, la tonadillera siempre se ha negado a participar en las pruebas físicas, algo que siempre le han reprochado tanto los televidentes como sus compañeros de convivencia. Este martes, volvió a hacer lo propio en «Tierra de Nadie», cuando no quiso tomar parte del juego de recompensa. «Yo no voy a participar», sentenció la cantante.

En ese momento, Sobera trató de convencerla. «¡Venga, vamos Isabel!». Pero Pantoja seguía en sus trece. «Lo siento, pero no puedo. Ya no puedo más», espetó, cariacontecida. Y a pesar de los intentos del televisivo y Lara Álvarez, copresentadora del formato, por hacerla cambiar de parecer en «Tierra de Nadie», la tonadillera no tomó parte de la prueba, que se terminó llevando Omar Montes.

Tras su victoria en la ronda, el programa ofreció al cantante la posibilidad de compartir el premio (un cocido completo) junto a los aspirantes que él quisiera. Pero, contra todo pronóstico, le marcaron una excepción. «Con Isabel no puedes, que no ha querido jugar», explicó Álvarez, para asombro de Pantoja. Entonces, Omar decidió repartirlo con sus «hermanos», Albert Álvarez y Fabio Colloricchio.

El castigo de la organización de «Supervivientes» a la tonadillera no pasó desapercibido entre un sector mayoritario de la audiencia, que aplaudió a rabiar la decisión en redes sociales. «¡Por fin hacéis las cosas bien!», sentenció un seguidor en Twitter. «Isabel ya se veía comiendo cocido, pero se ha quedado con las ganas. Habéis sido justos», agregó otro.

Isabel Pantoja, como no ha hecho la prueba, no puede comer hoy.



Más allá de ello, el gran triunfador de la velada fue Albert, que aparte de llevarse parte del cocido de Omar se convirtió en el aspirante salvado por la audiencia. Los espectadores del concurso decidieron librarle de la expulsión de cara al jueves, en una gala que enfrentará a Mónica Hoyos con Dakota Tárraga por seguir una semana más en Honduras.