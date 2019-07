Actualizado 08/07/2019 a las 00:15

La continuidad de Isabel Pantoja en «Supervivientes» marcó la actualidad de la gala de este domingo en «Conexión Honduras», el programa que presenta Jordi González en Telecinco. Allí, el presentador debía desvelar a la audiencia si la cantante seguiría o no en el «reality» tras sus problemas de salud.

La incertidumbre era máxima, pero, en torno a las 23.45 de la noche, González conectó con Pantoja (encuentra aislada de la convivencia con el resto de sus compañeros, en el hotel), que tenía muchas dudas con respecto a su futuro inmediato. «Quiero tranquilizar a mi familia y a todo el mundo. Estoy un poquito mejor. Sigo de reposo y muy bien cuidada, que es lo importante. Estoy triste por estar mal físicamente, pero también porque me da muchísima pena, después de haber pasado por todo lo que he pasado y por estos tres meses... que no sé si voy a tener que irme», comentó la tonadillera, que agregó que tenía «fuerzas» para seguir en «Supervivientes».

«Me encantaría hacerlo [continuar en el "reality"], por no defraudar ni a mi familia ni a nadie, ni tampoco a mí misma. Pero no depende solo de mí, sino del doctor y del malestar que tengo. Que creo que va remitiendo... pero no lo sé aún». González, en ese instante, rompió una lanza a su favor. «No has defraudado a nadie», le dijo, antes de leer el veredicto médico.

Un resultado que, sin duda, fue la gran noticia de la velada en «Supervivientes». «A lo largo de tu estancia, has estado sometida a unos análisis para controlar tu salud. Lamentablemente, la necesidad de un estricto control de tu alimentación y el nuevo tratamiento que se te ha puesto, hacen incompatibles tu permanencia en el concurso. Por lo tanto, siento decirte que debes abandonar ahora mismo el programa para seguir siendo tratada en España», sentenció el presentador, ante la atenta mirada de Chabelita, hija de la tonadillera.

Entonces, Pantoja comenzó a llorar. «La dirección de "Supervivientes" se siente desolada por tener que darte esta noticia a estas alturas. Esperamos que tu recuperación sea tan rápida como te mereces, porque lo has demostrado durante las diez semanas en el programa», comentó González, antes de que el público de plató le dedicase una sonora ovación a la cantante.