Actualizado 05/07/2019 a las 12:58

«Supervivientes 2019» celebró anoche la que, sin duda alguna, es una de las pruebas más populares del reality: el test de conocimientos. Como la audiencia de este tipo de formatos habrá podido comprobar, las preguntas sobre cultura general suelen ser, en muchos casos, el «talón de Aquiles» de los concursantes que, si bien logran mantener el equilibrio con un huevo posado sobre una estaca, no saben quién pintó el Guernica ni que Australia es un país y no un continente.

El test es todo un filón para Telecinco. La cadena sabe que los famosos darán de qué hablar y a los supervivientes, con tal de obtener un trozo más de pollo que reduzca el hambre en la «palapa», les importa un comino asegurar categóricamente que las ovejas braman. Para sorpresa de muchos, fue Omar Montes, el joven exnovio de «Chabelita», el único que sabía que las ovejas balan, aunque atribuyó el Guernica a Miguel Ángel y no conocía el nombre de los cinco continentes.

La promoción de la incultura que Mediaset llevó a cabo anoche en «Supervivientes» provocó risas y aplausos a partes iguales, aunque ninguna muestra de preocupación por el hecho de que un grupo de jóvenes cuya edad oscila entre los 25 y los 42 años no conociera unos cuantos conceptos básicos. Para Fabio y Mónica, Da Vinci era el autor del Guernica, afirmación con la que no estuvo de acuerdo Dakota Térrega, que consideró que la obra era de un tal «Van go». «Papá, lo siento», dijo la concursante tras saber que había errado en su respuesta. Solo Albert, el pertiguista y tronista de Telecinco, escribió en la pizarra el nombre de Picasso.

No dudó un minuto Jorge Javier Vázquez a la hora de intentar dejar en evidencia a Dakota pidiendo a la joven que pronunciara alguna frase en inglés. «Me gustaría que dijeras: estoy muy feliz en la isla», solicitó el presentador. «Happy», se limitó a contestar Dakota. «Happy, que significa isla», bromeó Vázquez.

Dakota, durante la prueba de conocimientos -

Acto seguido, el concurso quiso ser benevolente con sus supervivientes y planteó una pregunta a la que ya había sometido a los jóvenes semanas atrás: el nombre de los cinco continentes. Tampoco hubo suerte. Solo Albert contestó de forma correcta y a Omar Montes le faltó América. Mónica Hoyos, sin embargo, escribió en su pizarra Australia en lugar de África. Dakota, por su parte, nombró así los continentes: americano, asiático, atlántico, oceánico y adriático. Tras las risas de uno de sus compañeros, la polémica «niña mala» de «Hermano Mayor» no dudó en mostrar su enfado: «Qué te crees, ¿que soy lerda?», se encaró.

Una ausencia notable en el test de conocimientos fue la de Isabel Pantoja. La tonadillera, evacuada por razones médicas, regresará previsiblemente el domingo con sus compañeros. «Me encuentro muy bien. Quiero tranquilizar a la gente. Me estoy recuperando. Me sacaron de la isla para hacerme unas pruebas médicas que ya me han hecho y estoy a la espera de los resultados. Estoy muy bien cuidada, aunque con muchísimas ganas de volver», afirmó Pantoja durante una conexión en directo.