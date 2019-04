Actualizado 25/04/2019 a las 22:33

Telecinco estrenó «reality» este jueves con la primera gala de «Supervivientes», el nuevo programa de la primera cadena de Mediaset en el que 18 rostros conocidos de la televisión deberán convivir durante unos meses en las islas de Cayos Cochinos, 30 kilómetros al norte de Honduras, para intentar hacerse con el premio del formato, que asciende a 200.000 euros. Una velada que arrancó con la que fue la primera sorpresa de la noche: la reaparición en la pequeña pantalla de Jorge Javier Vázquez.

El presentador estrella del grupo audiovisual sufrió un ictus el pasado 16 de marzo en un viaje de descanso a Marruecos que puso en peligro su vida. Afortunadamente, logró sobrevivir, aunque tuvo que pausar su trabajo en «Sálvame», «Gran Hermano DÚO» y «Sábado Deluxe». Además, se vio obligado a cancelar su gira teatral «Grandes Éxitos».

Desde entonces, se encontraba reposando por prescripción médica, y sus apariciones televisivas se limitaban a contadas conexiones por teléfono en «Sálvame» hablando acerca de su estado de salud. Sin embargo, hace algunas semanas Telecinco anunció su presencia en «Supervivientes» y el presentador no ha faltado a la cita con la primera gala.

Una noche en la que ha querido recordar el desafortunado incidente que le sobrevino el pasado mes, en su discurso de apertura del «reality». «Esta edición será muy especial para todos ellos (los concursantes). Y también si me lo permiten para mí. Muy buenas noches, y gracias. Muchísimas gracias por vuestros mensajes de cariño y apoyo todo este tiempo», señaló Vázquez.

Aunque sus palabras no se quedaron ahí. «Muchas veces, a la gente que trabajamos en la televisión, cuando nos veis por la calle, nos agradecéis la compañía que os hacemos. Ahora, lo tengo que hacer yo. Durante este tiempo, que afortunadamente ha sido breve, no me he sentido en ningún momento solo. Y os lo tengo que agradecer a vosotros. Jamás lo olvidaré. Muchísimas gracias», afirmó el presentador, visiblemente emocionado.

Instantes después, a su llegada a plató, fue recibido con una sonora ovación y vítores por parte del público allí presente y de sus colaboradores, que le hicieron un pasillo de aplausos. Al unísono, todos comenzaron a corear su nombre. «¡Jorge, Jorge!», en un baño de masas al que el televisivo asistía con su mejor sonrisa. Aunque Vázquez no quiso dilatar más el comienzo del concurso. «Estamos a las puertas de una nueva edición de “Supervivientes”. ¡Y qué edición!», recalcó, para inaugurar el «reality» por todo lo alto.