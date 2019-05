Actualizado 14/05/2019 a las 13:19

Lo que bien podría haber sido una aventura digna de recordar para toda la vida, para las Azúcar Moreno «Supervivientes» se va a convertir en una de sus peores pesadillas. No ha pasado ni una semana desde que tomaron la decisión de abandonar el concurso que ya están sintiendo la presión sobre sus gargantas —o sobre su bolsillo—. Las hermanas y artistas, desde el momento en el que pongan un pie en España, notarán cómo lo que era una oportunidad para volver a estar en la primera línea del panorama social se ha convertido en un hoyo del que les costará mucho salir.

Uno de los problemas que ya arrastraban desde España eran sus deudas. El sueldo de Toñi Salazar ya se encontraba embargado desde antes de partir a Honduras, y todo lo que estaba ganando se lo estaba embolsado Teresa Bueyes. La abogada había defendido a Salazar en su divorcio con Roberto Liaño, y Toñi no había abonado los honorarios correspondientes a Bueyes. Tal y como ha salido publicado, un total de 18.000 euros son los que le debe a su exabogada.

Por si acaso fuera poco esto, en el momento en el que tomaron la decisión de abandonar, el sueldo acumulado hasta la fecha no solo no sería abonado en las cuentas de las Salazar, sino que además deberían de abonar una importante penalización por haber salido del concurso sin someterse al escrutinio de la audiencia. Por lo tanto, han estado perdiendo dinero de muchas maneras acudiendo a «Supervivientes»: no han cobrado nada, no han saldado su deuda con la abogada y encima les toca pagar.

De momento, la penalización que tendrán que abonar las Azúcar Moreno no ha trascendido. Esta cantidad, al encontrarse dentro del contrato individual de cada uno de los concursantes, es proporcional al salario que cobran por semana. El pasado año, el actor Adrián Rodríguez abandonó el concurso. En su caso, percibía un salario de 7.500 euros semanales, y tuvo que pagar una sanción de 30.000 euros. Para hacernos una idea de lo que la productora está pagando este año a los robinsones, Omar Montes tiene un sueldo de unos 15.000 euros, por lo que su penalización sería probablemente el doble de la de Rodríguez.

Además de este duro golpe, Mediaset España podría cerrar las puertas de la cadena para las Azúcar Moreno. Tal y como avanzó Jordi González, y posteriormente confirmaron en «El programa de AR», la producción del programa está muy enfadada con las artistas, porque después de haber hecho lo imposible para que continuaran, han decidido tirar la toalla. Por ello no sería nada extraño que decidieran prescindir de ellas y que no volvieran a trabajar para la cadena. De esta forma, se verían de nuevo con problemas para poder pagar la deuda a Bueyes y la contraída tras su abandono.

Otra de las fórmulas que tampoco van a poder explotar es la de la gira de conciertos. Las Azúcar Moreno tenían planeado un tour por todo Portugal. Sin embargo, en el momento en el que supieron que formarían parte del elenco de famosos para partir hacia Honduras, decidieron cancelar la gira en vez de posponerla. Ahora, cuando está a punto de comenzar la temporada alta para los músicos, va a ser muy complicado volver a organizar de nuevo una gira con tan poca antelación. Lo que es más probable es que puedan contar con alguna actuación durante las fiestas patronales que hay por toda España, pero no será una gira como la que tenían planificada.

La música, la solución para las Azúcar Moreno

La que puede ser la solución para sortear el tsunami de deudas que se les ha venido encima a pesar de ya no estar en el Caribe es la salida al mercado de un nuevo disco. Aunque de momento no hay nada confirmado, en las últimas horas las Azúcar Moreno han anunciado, a través de su cuenta de Twitter, que pronto tendrán nuevo tema en el mercado.

En febrero ya anunciaron que pronto habría nueva música de ellas. Pero apenas unos minutos antes de abandonar de la isla lanzaron un nuevo mensaje a las redes. En el vídeo se escuchan los primeros segundos de la nueva canción para los seguidores puedan escucharla. Puede que este movimiento haya contribuido más al enfado de la cadena y productora.