Actualizado 03/05/2019 a las 01:45

Este jueves se emitió en Telecinco la primera gala de la temporada de «Supervivientes» en la que, además, tendría lugar la primera expulsión. Al poco de empezar la gala, Jorge Javier Vázquez anunció que el programa abriría una encuesta en la App del programa y en la web de Telecinco para que los espectadores pudiesen votar a su superviviente preferido.

El concursante agraciado conseguiría una ventaja muy importante sobre sus compañeros. El premio para el afortunado, explicó el presentador, consistía en disponer de una cama con sábanas durante una semana. Hacia las doce de la noche Jorge Javier anunció que los espectadores habían elegido, con un 20% de los votos, a Isabel Pantoja como su superviviente favorita. Vázquez reconoció que «20% es un porcentaje muy alto de votos, porque sois 18». La tonadillera agradeció a la audiencia su generosidad.

Los minutos anteriores a esto, Isabel Pantoja había tenido una dura discusión con las hermanas Azúcar Moreno. En el transcurso de la misma, Pantoja aseguró sentirse traicionada por sus compañeras y juró que ella nunca «criticaría ni le haría un traje a nadie. Eso tenlo claro y que lo tenga claro todo el mundo». También defendió que ella era una concursante más del programa y qye había pasado «los mismos dolores» que todos sus compañeros y que «no me dan nada más y no me han regalado nada».

Pese al alegato de la cantante, las redes no dejaron de criticar el supuesto favoritismo de Telecinco hacia la Pantoja. No es la primera vez en lo que llevamos de reality, pues ya la semana pasada se criticó que Pantoja no tuviese que tirarse al barro para ser asignada a un grupo. Y esta vez la jugada de Telecinco cantaba demasiado.

No me creo en absoluto que la ha audiencia haya votado a Isabel Pantoja. Lo siento pero conmigo no cuela. #Supervivientes2019#SVGala2 — LaComentarista (@LaComentarist10) 2 de mayo de 2019

Por si eso fuera poco, esta misma semana el portal de información televisiva Bluper aseguró que la Pantoja tiene una claúsula especial en su contrato con Telecinco que le permitiría abandonar «Supervivientes» sin tener que pagar la penalización.