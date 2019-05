Actualizado 28/05/2019 a las 00:03

Este lunes, Telecinco acogió la primera de las cinco noches de la semana que Mediaset le dedica a «Supervivientes», su «reality» de famosos desde Honduras. Lo hizo con «Supervivientes: Última hora», el programa diario que presenta Lara Álvarez y que volvió a dejar en evidencia que la convivencia entre los concursantes es de lo más complicada.

Con Isabel Pantoja, Chelo García-Cortés, Violeta Mangriñán y Lidia Santos como nominadas de la semana, «Supervivientes: Última hora» pasó revista a los acontecimientos más recientes vividos en Cayos Cochinos. Tras los últimos encontronazos de Carlos Lozano con Violeta Mangriñán y Dakota Tárraga, el formato emitió imágenes del presentador, nominado y aislado en el Palafito, tratando de acercar posturas con el grupo más jóvenes en la mañana de este lunes. «La cortesía es la protagonista de esta mañana. Pero, conociendo a estos supervivientes... ¿Durará mucho?», se preguntó Álvarez.

Dicho y hecho. El acercamiento no terminó de ser real y tras ello, los aspirantes más jóvenes cargaron contra Lozano, cuando él no estaba presente... curiosamente, después de criticar los tiempos en los que él hizo lo mismo dentro de la isla. «Es un falso. Quiere irse, pero como no puede decirlo...», aseguró Dakota. «El reparto de la comida no lo hacía bien», agregó Oto Vans. «Es que no le soporto...», sentenció Violeta.

A continuación, Violeta y Dakota siguieron pasando revista y le llegó el turno a otro ausente en la conversación: el cantante Omar Montes. «A Omar Montes la gente le conoce por haberse liado con la hija de Isabel Pantoja», aseveró Dakota. «Pero si me mandaba mensajes a mí antes de ser famoso para que le promocionase sus canciones...», añadió. «¡A mí igual! De no ser por Isabel Pantoja, nadie sabría quien es», contó Violeta, que fue más allá. «Tanto que dice que es humilde, pero luego dice que sale de casa con 9.000 euros».

Oto, por su parte, no estaba de acuerdo con la opinión de sus compañeras. «Yo le conocía por su música. Ni siquiera sabía que estuvo con la hija de Isabel», sentenció el «youtuber» acerca del cantante, que pernocta junto al grupo de los Señores con Colate, Mónica Hoyos, Albert Álvarez, Isabel Pantoja y Chelo García-Cortés. Las dos últimas, afirmaron en «Supervivientes: Última hora», se sienten «aisladas». «Entre Isabel y yo hemos hecho una alianza, porque nos sentimos desplazadas del grupo», enfatizó Chelo, que este martes tratará de convertirse en una de las salvadas de la velada en «Supervivientes: Tierra de nadie», el programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro.