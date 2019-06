«Supervivientes» sanciona a Carlos Lozano por poner «en riesgo su seguridad»

Actualizado 03/06/2019 a las 10:34

«Supervivientes» no es, ni de cerca, un concurso sencillo, y todo aquel que vive las aventuras en Honduras lo sabe de primera mano. No es solo la hambruna lo que les trae de cabeza, sino también la enorme cantidad de horas muertas que pasan sin tener nada con lo que rellenarlas. Esto le ha pasado factura a Carlos Lozano que, en un ataque de aburrimiento, se ha saltado varias de las normas que tiene asignadas como concursante de «Supervivientes» y como pirata olvidado.

Una de las cosas más importantes que tiene que tener en cuenta cualquiera que quiera participar en «Supervivientes» es que su vida estará expuesta a peligros insospechados. Por ello, hay una serie de normas básicas de seguridad que hay que seguir a rajatabla. Una de las más importantes es que ningún náufrago puede emprender una caminata solo por la isla sin la presencia de alguien del equipo. Además, tampoco pueden superar los límites establecidos por la organización como zonas seguras, y tampoco se pueden dividir en grupos. Al mismo tiempo, Carlos Lozano, por su condición de pirata olvidado, tampoco puede hablar con ninguno de sus compañeros de playa. Pues el concursante ha incumplido todas estas normas.

Uno de los últimos días, Carlos Lozano, o por descuido o por atrevimiento, se saltó la primera de las normas de «Supervivientes». Cuando la organización se percató, el concursante había desaparecido de la isla, y una de las cámaras consiguió localizarle fuera de los límites que había marcado la organización en la playa Cabeza de León. Además, se encontraba completamente solo. Acompañado desde ese momento por parte de la organización, el presentador regresó a la zona acotada, recibiendo la visita de un inspector de la organización que, rompiendo el protocolo de no comunicación con los concursantes, le dejó claro lo que había hecho.

«Carlos, sabes que está completamente es imposible que te vayas solo», le advirtió el miembro de la organización de «Supervivientes», a lo que Lozano contestó con un «es que me aburro mucho de no hacer nada». Sin embargo, el programa es muy tajante al respecto, y no puede permitir que ningún aventurero ponga en peligro su vida. «Nos da igual. Sabes perfectamente que no te puedes ir sin nadie del equipo. No os podéis separar en grupos, lo dejamos claro desde el principio», le recordó el inspector, a lo que Lozano respondió con un «será la última vez, tienes razón. Lo siento».

Pero, lejos de intentar portarse dentro de los límites establecidos por el programa, Lozano incumplió de nuevo la norma de la comunicación. Sus compañeros, los abandonados, han mantenido largas charlas con Carlos Lozano, a pesar de tenerlo explícitamente prohibido. Los problemas sobre el racionamiento del jabón, champú y comida, junto a consejos para hacer la supervivencia más sencilla, han protagonizado las charlas entre ellos. Por ello, la organización no ha tenido más remedio que tomar medidas.

A través de una votación entre los compañeros, Jordi González comunicó a los abandonados que debían de elegir, por mayoría, al compañero que pasaría a habitar la plataforma en la que se encuentra Lozano. Este superviviente elegido fue Violeta, que recibió el voto de casi todos sus compañeros, a excepción de Fabio. Una vez encaramada a la zona de aislamiento, Jordi González procedió a leerles un comunicado explicando la sanción que sufriría todo el grupo.

«Tras las continuas charlas y conversaciones que hemos observado entre el pirata olvidado y los abandonados, el pirata Morgan—la organización— ha decidido un doble castigo por incumplir esta norma. Por un lado, Carlos y Violeta os vais a tener que aguantar el uno al otro sin poder moveros del mirador nada más que para ir al servicio. Pero como el castigo es para todos, vuestros compañeros serán los encargados de haceros esta convivencia más amena. Deberán proveeros de comida, agua, isotónico, y acompañaros al servicio cada vez que lo necesitéis. Por lo tanto, Dakota, Fabio, Otto y Mahi, estaréis pendientes para todo lo que necesiten, y tendréis la obligación de, dentro del sentido común, servirles y cuidarles. Si esta penalización tampoco se cumple las consecuencias serán mucho peores», rezó González desde el plató.