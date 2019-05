Actualizado 17/05/2019 a las 00:11

Las primeras semanas de convivencia en «Supervivientes» han llegado cargadas de tensión. Como no podía ser de otro modo, muchos de los concursantes del «reality» que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco no se han adaptado bien a sus compañeros de vida en Cayos Cochinos, por lo que los enfrentamientos entre aspirantes no han tardado en saltar.

Un claro ejemplo de ello está en Isabel Pantoja y Omar Montes. Cada uno en su ámbito, ambos ejercen como cantantes y tienen un gran número de seguidores, aunque no han sido pocas las veces en las que han chocado en «Supervivientes», donde han dejado más que claro que el tiempo que pasaron siendo familia política fue un espejismo.

Este jueves, ambos vivieron un nuevo encontronazo en la cuarta gala del formato de Mediaset. «Tú eres famoso gracias a mi hija», espetó Pantoja, aunque Omar trató de defenderse. Tras ello, Vázquez bromeó. «Tras las palabras de Omar... ¿volverá a entrar en Cantora?», preguntó el presentador a la tonadillera, en alusión a su lugar de residencia.

Pantoja lo tuvo claro. «Omar ya no entra ni en la Playa de Abandonados. Estando yo, claro», respondió la cantante, con altivez, «negándole» el acceso a una de las zonas de la isla mientras su hijo, Kiko Rivera, se reía en plató. Ante su soberbia, el cantante replicó. «Joder... ¡no sabía que ella es la que manda en las playas de cada sitio!», contestó Montes, con sorna.

La tonadillera trató de defenderse. «No. Yo mando en Cantora», espetó, aunque la audiencia no tardó en posicionarse. En plató, un gran número de espectadores aplaudieron a Montes tras su zasca, al igual que cientos de usuarios en redes sociales. «Los zascas de Omar a Isabel Pantoja se han escuchado hasta en Madagascar», sentenció un usuario en Twitter. Poco que añadir.

Los zascas de Omar a Isabel Pantoja se han escuchado hasta en Madagascar 👏👏😂😂 #SVGala4 — Meg (@diosameg) 16 de mayo de 2019

Ole y ole por el zasca de Omar a la Pantoja #SVGala4pic.twitter.com/d0VZJvVmxJ — Aroa Moro Diaz (@aroamoro96) 16 de mayo de 2019

Omar y sus zascas a la Pantoja me dan la vida jajajajajaja lo amooo #SVGala4 — Adicta 👁 (@Adicta_Realitys) 16 de mayo de 2019