Actualizado 03/06/2019 a las 00:38

Un domingo más, Telecinco emitió «Supervivientes: Conexión Honduras», el debate sobre el reality presentado por Jordi González. Solamente tres días atrás, Lidia se había convertido en la cuarta expulsada de la temporada, convirtiéndose así en la «Pirata Olvidada» de esta semana, un cargo que le permite robarle comida y objetos a sus compañeros. Por otra parte, las cuatro nominadas de esta semana son Violeta, Dakota, Chelo e Isabel.

Para abrir el programa, el presentador anunció que varias tormentas habían golpeado los Cayos Cochinos en los últimos días, sembrando el pánico entre los supervivientes. No obstante, no fue ese el tema estrella de la noche. Y es que Violeta y Dakota, tal vez las dos concursantes más explosivas de esta edición, han entrado en un bucle de guerra abierta y despiadada. En plató, la hermana de Violeta y el padre de Dakota protagonizaron una primera enganchada de calentamiento.

Antes de pasar al conflicto hicieron un rápido repaso a la situación en la playa de los señores, donde las cosas van relativamente bien y los compañeros tienen una relación correcta. Isabel Pantoja, que había sido el verso discordante del equipo, les comunicó a sus compañeros que quería «empezar de cero, sin rencores y sin nada». Pero la tonadillera, que ahora es la encargada de la cocina, adviritó que va a seguir «dando conciertos nocturnos y a quien no le guste, que se cambie de isla».

Luego ya llegó el turno de abordar la grave situación que existe entre Dakota y Violeta. Pudimos ver unas imágenes de Violeta de noche gritando en la playa con mucha ansiedad. La superviviente decía que no aguantaba «más en esta isla. No puedo más porque no soporto a Dakota. Es muy barriobajera». Llorando desconsoladamente, Violeta pedía abandonar la isla: «¡Porque no me puedo ir nadando, que si no me iba ahora mismo!».

Dakota no se amilanó con la angustia de Violeta y empezó a burlarse de su llanto. En plató, aunque también hubo quien imitó los jadeos de Violeta, en general se criticaron duramente las faltas de respeto por una y otra parte. «No se pueden permitir estos comportamientos», señaló una de las tertulianas, «al ver esto Sofía Suescun me parece una concursante modelo en educación».

Nagore Robles criticó especialmente a Dakota por llamar «guarra» a Violeta. El padre de Dakota reaccionó furioso, clamando que su hija «no es una macarra, ni una barriobajera ni una pandillera, como decía Violeta». Durante unos segundos se enzarzaron en un intercambio de acusaciones y reproches, hasta que Jordi González tuvo que alzar la voz para poner orden y anunciar que «hay otra bronca entre Violeta y Dakota, pero la veremos más adelante».

Más tarde tuvo lugar el juego de recompensa, en el cual los aspirantes se jugaban un «Día Premium»: desayuno completo, masaje y pedicura. La prueba del juego era complicada y requería mucha habilidad. Los supervivientes compitieron de tres en tres en varias rondas, y los ganadores fueron Albert, Fabio y Mahi.

El presentador anunció que Miriam Saavedra, ganadora de la última edición de «GH», viajará a la isla en los próximos días para agitar un poco el ya de por sí conflictivo avispero de Cayos Cochinos. No parece que la semana vaya a ser tranquila en «Supervivientes».