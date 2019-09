Susanna Griso, sobre las redes sociales: «Son un universo de borrachuzos a las tres de la madrugada»

Actualizado 19/09/2019 a las 13:17

Susanna Griso intentó defender a uno de sus colaboradores, Fran Rivera; sin embargo, terminó envuelta en una polémica que plagó de críticas las redes sociales. Durante la emisión de un vídeo de Fran Rivera practicando artes marciales, el colaborador Diego Revuelta preguntó a la presentadora de «Espejo Público» si alguna vez había sido criticada por fotografiase con el extorero, a lo que respondió con un contundente «sí».

«Es un ejercicio de higiene mental trabajar sin ver las redes sociales», dijo la presentadora de «Espejo Público». «Al final te afectan. El universo de las redes sociales, que es un universo muy reducido de borrachuzos a las tres de la madrugada, te acaba afectando en tu trabajo», añadió.

La afirmación de Susanna Griso generó una oleada de críticas contra la presentadora, que ha tenido que rectificar con un mensaje en Twitter para poder matizar así sus palabras: «Antes de que se me malinterprete, he dicho que en las redes sociales hay una minoría que actúa como borrachuzos a las tres de la madrugada. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato».

Antes de que se me malinterprete, he dicho que en las redes sociales hay una minoría que actúa como borrachuzos a las tres de la madrugada. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato. — Susanna Griso (@susannagriso) September 18, 2019

La presentadora de «Espejo Público» ha expresado una opinión que muchos comunicadores comparten pero que pocos se atreven a decir en público. Las redes sociales son algo que los presentadores y los colaboradores tienen presente en las tertulias televisivas, tanto que algunos televisivos llegan a cambiar de opinión en función a la respuesta que obtengan de los espectadores.