Actualizado 15/10/2019 a las 01:13

Con los disturbios en Cataluña como telón de fondo, «Got Talent» regresó este lunes a las noches de Telecinco. El programa que presenta Santi Millán en la primera cadena de Mediaset volvió con una nueva hornada de aspirantes en busca de fascinar al jurado del «talent-show», compuesto por Paz Padilla, Dani Martínez, Edurne García y Risto Mejide.

La noche contó con un buen número de actuaciones de mucho nivel. Ejemplo de ello fue el número musical de Dania Rodríguez, una cantante de ópera cubana que fascinó al respetable. O el dúo de baile formado por Ángel y Luisa, matrimonio en la vida real y que danzaron sobre sus sillas de ruedas. O la brillante actuación de Kiara, una joven de 15 años que, guitarra en mano, se llevó el «Pase de oro» de la noche en «Got Talent».

Al igual que ellos, también fascinó El Rumañol, un rapero rumano procedente de Castellón de la Plana que llegó con un tema compuesto por él y con el que consiguió levantar de sus asientos al jurado y público de «Got Talent».

Su canción, «Ser español», sonaba de lo más propicia para un día como el de este lunes. En ella, el rapero reivindicaba la unidad de nuestro país. «Ser español no es solo una bandera. España es mucho más que una frontera. La nación es más que un solo idioma y me da pena que lo vean de otra forma», comenzaba el tema, que también se refería expresamente a la situación política, a los diferentes dialectos de España e incluso al conflicto catalán. «Ser español […] es llorar si dicen que España no es Barcelona».

Tras la actuación de El Rumañol, jurado y público de «Got Talent» no dudaron en ovacionar al artista. «Si aplauden así, es porque algo has hecho. Creo que el arte es compromiso y cuando pierde ese compromiso, se convierte en paisaje. El día que la libertad en este país no exista, nos iremos a la mierda definitivamente», valoró Risto, entre los gritos de «¡Pase de oro!» del respetable.

Con su valoración coincidió Paz Padilla. «Yo estoy de acuerdo con Risto. Eres valiente y apoyo tu mensaje, porque España no es solo eso, sino mucho más». También Dani Martínez. «Me ha gustado que has hecho una canción de rap con la que todos nos sentimos identificados, sin ser "destroyer" ni hiriente, pero creo que ha llegado al corazón». En términos similares se expresó Edurne. «Me encanta que hables de todo lo que estamos perdiendo por culpa de la política. Tenemos un país maravilloso».

Tras ello, llegó el momento de los veredictos. Paz, Edurne y Dani dieron su «sí» para que El Rumañol accediese a las semifinales de «Got Talent», aunque no así Risto, pese a que premió el talento del artista. «Ojalá una canción uniera a todo el mundo, pero no es así», se justificó el presentador. El cantante, por su parte, estaba de lo más satisfecho con su alegato. «Espero que mi mensaje haya llegado a todas las casas. Hoy es un día para sentirnos españoles. Tenemos que recordar el país en el que vivimos y lo que significa»